50 Jahre Playmobil: Ein Kult-Spielzeug steckt in der Krise

Von Laura Gastl - vor 53 Min.

Kunststoffknirpse mit einem festgefrorenen Lächeln: So hat Playmobil die Kinderzimmer weltweit erobert. Doch der Konzern steckt in der Krise. Und die Frage ist: Warum nur?

Hinter den Glasscheiben tun sich Wimmelbilder auf. Verschiedene Welten, vom römischen Kastell über eine Großstadt, ein Prinzessinnenschloss, dann das Alte Ägypten und schließlich bis unters Meer. Die Hauptrollen in diesen Welten spielen 7,5 Zentimeter große Figürchen, rund 20.000 Stück sind es an der Zahl. Und jedes von ihnen trägt ein Dauerlächeln im Gesicht. Auf 1000 Quadratmetern breiten sich die kleinen Frauen und Männer aus, 100.000 Einzelteile ergänzen die kunterbunten Playmobil-Szenarien. Von der griechischen Mythologie über eine Ritterburg, Samurai, einen Rummel bis hinauf ins Weltall.

Was sich sonst in Kinderzimmern weltweit abspielt, ist für die Sonderausstellung "We Love Playmobil: 50 Jahre Spielgeschichte(n)" ins Historische Museum der Pfalz nach Speyer gewandert. Der Titel macht den Anlass deutlich: Der runde Geburtstag von Playmobil naht. 2024 werden die Figuren aus Kunststoff schon seit 50 Jahren lächeln wie festgefroren. Playmobil, das ist Spielzeug für Generationen, Kult in Kinderzimmern eben. Trotzdem klagt das Unternehmen über wirtschaftliche Schwierigkeiten. Warum also sind die Kultfiguren in die Krise gerutscht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .