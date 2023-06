Spielzeug

15:40 Uhr

Von der Guillotine zur Barbie: Spielzeug im Wandel der Zeit

Plus Kinder spielen von jeher, weil es ihnen Spaß macht. Puppen, Bauklötze oder Bälle haben aber noch einen ganz anderen Zweck. Wie sich unser Spielzeug verändert hat.

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Zur Kindheit gehört das Spielen wie das Badengehen zum Sommer. Dabei sieht das Spielzeug, mit dem sich Kinder heute die Zeit vertreiben, ganz anders aus als jenes, mit dem sich noch deren Eltern oder Großeltern beschäftigt haben. Puppen, Kuscheltiere und Spielfiguren haben ihr Gesicht gewandelt, genauso wie die Kindheit selbst.

Unter anderem darum geht es in der Ausstellung "Kindsköpfe: 70 Jahre Kindheit in Schwaben", die derzeit auf Schloss Höchstädt im Landkreis Dillingen an der Donau zu sehen ist. In sieben Räumen stellt sie die Lebenswelt von Kindern im Wandel der Zeit dar. Deutlich wird: Neben Holzfiguren und Bauklötzen, Handpuppen und Kinderbüchern, gibt es heute immer mehr digitale Beschäftigungsmöglichkeiten – wie etwa Spielkonsolen oder die bekannte Toniebox, mit der Kinder selbstständig einem Hörbuch lauschen können.

