Haba will Produktion in Eisleben wieder aufnehmen

Der bayerische Spielwaren- und Möbelhersteller Haba will Teile seiner Produktion im anhaltischen Eisleben wieder aufnehmen.

In den Bereichen Holzverarbeitung, Logistik und Verwaltung sei eine Wiederaufnahme der Arbeit für kommenden Montag (6.11.) geplant, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Knapp einen Monat zuvor hatte Haba den Standort wegen erheblichen Mängeln - unter anderem an den elektrischen Anlagen sowie beim Brandschutz - vorübergehend schließen müssen.

Mit der Wiederaufnahme des Betriebs könnten "deutlich mehr als die Hälfte der rund 110 Beschäftigten des Werks" wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, teilte das Unternehmen mit. Die Gewerkschaft IG Metall hatte eigenen Angaben zufolge am Donnerstag vor dem Standort in Sachsen-Anhalt zu einer Versammlung aufgerufen.

Der rund 10.000 Quadratmeter große Produktionsstandort in Eisleben gehört den Unternehmensangaben zufolge bereits seit 2009 zur Haba Familygroup, wurde jedoch bis vor Kurzem eigenverantwortlich geführt. Wie teuer die Sanierung der durch ein unabhängiges Gutachten festgestellten Mängel werden wird, blieb zunächst weiterhin unklar.

Das angeschlagene Unternehmen mit Sitz im Landkreis Coburg hatte Anfang Oktober einen Stellenabbau angekündigt. Nachdem die Produktion in Eisleben Anfang Oktober gestoppt werden musste, wurden viele Mitarbeitende nach Unternehmensangaben zeitweise freigestellt, jedoch weiterhin entlohnt.

An dem Standort in Eisleben werden Stahlmöbel überwiegend für Schulen gefertigt. Haba hatte Mitte September einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Die Eigenverwaltung ist eine Variante des Insolvenzverfahrens, bei der es keinen Insolvenzverwalter, sondern einen sogenannten Sachwalter gibt, der das Verfahren begleitet und überwacht. Haba hat nach Unternehmensangaben insgesamt 1677 Beschäftigte.

