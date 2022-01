Augsburg

vor 6 Min.

Russischer Spion an der Uni Augsburg lieferte Infos über Ariane-Rakete

Plus Ein russischer Geheimdienst zapfte einen Mitarbeiter der Uni Augsburg an. Nun wird dem jungen Mann der Prozess gemacht. Was er verriet und welche Rolle das Generalkonsulat spielt.

Es sind geheimnisvolle Szenen, die sich am Freitag, 18. Juni 2021, in einer Seitengasse nahe des zentralen Augsburger Königsplatzes abspielen: Mehrere kräftige Typen stellen einen jungen Mann mit dunklem Bart und kurzen Haaren und nehmen ihn mit. Was fast wie eine Geiselnahme wirkt, ist ein diskreter Einsatz des Landeskriminalamtes mithilfe eines Spezialeinsatzkommandos. Denn es geht um einen heiklen Fall: Der junge Mann soll ein russischer Spion sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen