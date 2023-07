Sie klettert mit nur einem gesunden Arm

Carolin Heberle ist mit einer Fehlbildung geboren – und erfolgreiche Kletterin. Jetzt steht ihr ein ganz besonderer Höhepunkt bevor.

"Das schaffe ich nicht" ist ein Satz, den Carolin Heberle nicht sagt. Denn etwas nicht zu schaffen, ist für die junge Frau, die mit Dysmelie, einer angeborenen Fehlbildung ihres linken Armes, lebt, der falsche Ansatz. Die 31-Jährige hat ein ganz anderes Lebensmotto: Eine Einschränkung bedeutet für die Kemptenerin nicht, sich einzuschränken, sondern damit das auszuprobieren, was man will. Caro, wie sie genannt wird, hat Klettern versucht. Mit Erfolg. Denn die Diplom-Finanzwirtin hat nicht nur an zwei Weltcups teilgenommen. Im August klettert sie im deutschen Team bei der Paraclimbing-Weltmeisterschaft in Bern.

Es birgt Faszination, aber vor allem Bewunderung, wenn man Carolin Heberle an der Kletterwand im Alpinzentrum in Kempten beobachtet. Ihr linker Unterarm, nur fünf Zentimeter lang, ist fürs Klettern mit Tape umwickelt. Mit dem gesunden rechten Arm beginnt die Sportlerin die Wand zu erklimmen, hält sich damit an der ersten Halterung, dann mit dem verkürzten Unterarm und Ellenbogen an der nächsten. Immer höher, immer komplizierter wird der Weg nach oben. "Doch ich klettere ganz normal – mit allem, was ich habe", kommentiert sie lachend diese Sportart. Die Muskelkraft, vor allem im unteren Ellenbogen ihres verkürzten Armes, wird dabei besonders beansprucht – und mit Ausdauertraining wie Zugübungen trainiert.

Je höher und spannender, desto besser, sagt die Boulderin

Eine Prothese braucht Heberle zum Klettern nicht. Sie ermögliche ihr auch im Alltag nicht das, was sie benötige, findet die 31-Jährige. Handarbeiten, Gärtnern und Kochen sind sonst noch ihre Hobbys – und Gemüse zu schneiden, gehe auch anders. "Doch beim Klettern", sagt Heberle, "kann ich den Arm so nutzen, wie sonst im Alltag nirgends." Der Ansatz der sportlichen Beamtin, die auch das Joggen liebt, ist beim Klettern: "Je höher, technisch spannender, desto besser." 15 Meter hoch hinauf geht es beispielsweise bei den Weltcups und der WM, bei der Carolin Heberle eine unter etwa 25 TeilnehmerInnen im Nationalteam ist. Einmal den vierten und einmal den siebten Platz in ihrer Klasse hat sie bei den zwei Weltcups geholt – bei der WM liegt ihr Ziel hoch, nämlich "ins Finale zu kommen". Im Schnitt bis zu drei Stunden an drei bis vier Tagen in der Woche trainiert sie dafür.

Angefangen hat Carolin Heberle vor drei Jahren mit ihrem Partner. Warum? "Weil Probleme lösen ein Teil des Kletterns ist." Und mit einem Problem umzugehen, hat die Allgäuerin seit ihrer Geburt gelernt. Das Klettern ist für sie deshalb "mental und körperlich faszinierend und bereichernd". Mental, weil auf dem Weg nach oben Lösungen gesucht werden müssen. Körperlich, weil alle Muskeln beansprucht werden. Zudem tragen die sozialen Kontakte beim Sport zur Inklusion bei. So hofft sie, auf weitere Para-Kletterer in ihrer Heimat zu stoßen. Eine lokale Paraclimbing-Gruppe gibt es aktuell nicht.

Carolin Heberles Arm ist beim Klettern mit einem Tape geschützt. Foto: Ralf Lienert

Sie hat über die sozialen Netzwerke Gleichgesinnte gefunden. So kam sie zu internationalen Turnieren. Im Alltag hat sie beobachtet, dass die Gesellschaft noch nicht genug gelernt hat, mit Menschen mit Handicap umzugehen. Wenn sie beim Einkaufen an der Kasse gemustert werde, "dann komme ich mir ein bisschen wie im Zoo vor". Doch auch das Alltagsgebaren sieht Carolin als Einstellungssache: "Ich verstecke mich nicht."

So wird die sportliche Frau mit dem verkürzten linken Arm konsequent und beharrlich ihr nächstes Ziel angehen: Klettern am Felsen. Mit Klettern viel Zeit in der Natur zu verbringen, ist der größte Wunsch von Carolin Heberle: "Das ist dann wie Freiheit."