Sprinterin Lückenkemper erhält Bayerischen Sportpreis

Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper ist mit dem Bayerischen Sportpreis 2022 ausgezeichnet worden.

Die 25-Jährige, die im Sommer bei der EM in München Gold über die 100 Meter und mit der 4x100-Meter-Staffel gewonnen hatte, erhielt den Preis in der Kategorie "Sommertraum des Jahres". Die Laudatio auf die in Bamberg wohnende Leichtathletin hielt am Samstag Teamkollegin Rebekka Haase.

Bei der Gala in der Münchner BMW Welt wurden neben Lückenkemper unter anderen auch die Rennrodler Tobias Arlt, Tobias Wendl und Natalie Geisenberger sowie Para-Surfer Ben Neumann geehrt. Den "Persönlichen Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten" hatte Markus Söder am Vortag bereits Fußball-Nationalspieler Thomas Müller vom FC Bayern München übergeben.

Der Bayerische Sportpreis wird seit 2002 von der Bayerischen Staatsregierung für herausragende sportliche Leistungen sowie an Personen und Initiativen vergeben. Geehrt wurden die Gewinner bei der diesjährigen Galaveranstaltung von Laudatoren wie Triathletin Anne Haug oder Bayerns Innenminister Joachim Hermann.

