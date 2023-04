Ingolstädter Sportkletterer Christoph Schweiger stirbt bei Verkehrsunfall

Christoph Schweiger wurde im Bouldern bayerischer Meister und deutscher Vizemeister. Nun ist der Sportkletterer im Alter von 21 Jahren gestorben.

Der Sportkletterer Christoph Schweiger ist tot. Das gab der Deutsche Alpenverein (DAV) am Mittwoch unter Berufung auf die Familie des Ingolstädters bekannt. Demnach ist er bereits in der vergangenen Woche am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Schweiger, der aus einer Familie von Sportkletterern kommt, wurde 21 Jahre alt. "Sein Tod hat uns sehr geschockt, unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinem Freundeskreis", schrieb der DAV in seiner Mitteilung.

Sportkletterer Schweiger ist tot – er gehörte dem deutschen Weltcup-Kader an

Schweiger wuchs in einer sportbegeisterten Familie in Ingolstadt auf. Seine drei Brüder sind ebenfalls als Sportkletterer aktiv. Im Jahr 2016 wurde er zum ersten Mal in den Nationalkader des Deutschen Alpenvereins berufen. Seitdem gehört er dem DAV-Nationalkader an. Seit 2018 war er auch in der deutschen Weltcup-Mannschaft aktiv. Zwischen 2017 und 2019 war er dreimal Teil der deutschen Teams bei den Jugendweltmeisterschaften.

Der Sportkletterer gehörte in seiner Spezialdisziplin zu den Besten seines Fachs. Seinen ersten internationalen Wettkampf hatte er im Oktober 2022 bei einem Weltcup im japanischen Morioka bestritten. Bei den European Championships in München hatte Schweiger zuvor überraschend das Halbfinale erreicht. Im Endklassement kam er auf den achten Platz. Es war das Highlight seiner jungen Karriere.

Im Bouldern wurde Schweiger deutscher Vizemeister und bayerischer Meister. Als Bouldern wird das Klettern ohne Gurt und Seil an künstlichen Felswänden und Kletterwänden bezeichnet. Die maximale Höhe der Kletterwände liegt zumeist bei vier Metern. In den Boulder-Wettkämpfen geht es um Schnelligkeit.

Tod von Sportkletterer Schweiger: Die Anteilnahme in der Klettergemeinschaft ist groß

Der Tod Schweigers löste in der Klettergemeinschaft Bestürzung aus. Auch der Kletter-Weltverband IFSC drückte seine Anteilnahme aus. "Es ist herzzerreißend, dass jemand so jung sein Leben auf diese Weise verliert. Meine Gedanken und die aller IFSC-Mitglieder sind bei Christophs Familie, seinen Freunden, dem Deutschen Alpenverein und der gesamten Klettergemeinschaft", teilte IFSC-Präsident Marco Scolaris mit.

"Ich klettere schon, seit ich fünf Jahre alt bin in der Halle oder am Fels, und es wird einfach nicht langweilig, da jeder Boulder oder jede Tour ganz anders ist als die, die man davor geklettert ist", sagte Schweiger einmal bei Mantle Climbing über seine Leidenschaft.