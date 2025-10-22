Sportwagen brennt auf der A8 bei München ab – Autobahn zeitweise gesperrt

Ein Sportwagen ging am Dienstagnachmittag, 21. Oktober, auf der A8 nahe München in Flammen auf. Das teilt die Münchner Feuerwehr am Mittwoch mit. Es kam zu einem größeren Einsatz und die A8 musste zeitweise gesperrt werden.

Auto brennt auf der A8 nahe Autobahnkreuz München-West

Wie die Feuerwehr berichtet, war der Sportwagen – ein Audi TT – gegen kurz vor 15.30 Uhr auf der Autobahn in Brand geraten. Der Fahrer des Wagens war in Fahrtrichtung München unterwegs gewesen als sein Auto in Langwied kurz nach dem Autobahnkreuz München-West aus noch ungeklärter Ursache Feuer fing.

Es gelang dem Fahrer noch, mit seinem Sportwagen auf dem Standstreifen anzuhalten und sich hinter der Leitplanke in Sicherheit zu bringen. Er verständigte zudem die Feuerwehr. Noch auf der Anfahrt sahen die Rettungskräfte demnach eine starke Rauchentwicklung – als sie ankamen stand das Auto bereits in Vollbrand.

Sperrung der A8 für rund 40 Minuten bei München

Die Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den Verkehr auf der A8 angehalten. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden. Unter Atemschutz löschten drei Feuerwehrleute das brennende Auto. Der Einsatz war für die Feuerwehr München nach rund 40 Minuten beendet.

Der Fahrer blieb unverletzt. Er wurde während des Einsatzes zwar vom Rettungsdienst betreut, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Warum der Sportwagen in Flammen aufging sowie über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.