Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Sprache: Verleihung der «Sprachwurzel» für Verdienste um den Dialekt

Sprache

Verleihung der «Sprachwurzel» für Verdienste um den Dialekt

Der Bund Bairische Sprache will das Dialektsprechen stärken. Und so zeichnet der Verein Prominente aus, die zu ihrem Dialekt stehen. Wer bekommt in diesem Jahr die «Bairische Sprachwurzel»?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mit dem Preis werden Persönlichkeiten geehrt, die in der Öffentlichkeit an ihrem Dialekt festhalten. (Archivbild)
    Mit dem Preis werden Persönlichkeiten geehrt, die in der Öffentlichkeit an ihrem Dialekt festhalten. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa

    Seit 20 Jahren ehrt der Bund Bairische Sprache Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit an ihrem Dialekt festhalten, mit der «Bairischen Sprachwurzel». Am Samstag (11.00 Uhr) lüftet Ehrenvorsitzender Sepp Obermeier das Geheimnis, wer in diesem Jahr gewürdigt wird. Im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg wird die Auszeichnung verliehen.

    2023 nahm Olympiasieger Markus Wasmeier den Preis entgegen, 2023 wurde Kabarettist Gerhard Polt ausgezeichnet. Zu den früheren Preisträgern zählen der Moderator Werner Schmidbauer, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Musiker Hans-Jürgen «Haindling» Buchner, Regisseur Markus H. Rosenmüller und der 2022 gestorbene frühere Papst Benedikt XVI.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden