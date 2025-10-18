Verleihung der «Sprachwurzel» für Verdienste um den Dialekt

Seit 20 Jahren ehrt der Bund Bairische Sprache Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit an ihrem Dialekt festhalten, mit der «Bairischen Sprachwurzel». Am Samstag (11.00 Uhr) lüftet Ehrenvorsitzender Sepp Obermeier das Geheimnis, wer in diesem Jahr gewürdigt wird. Im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg wird die Auszeichnung verliehen.

2023 nahm Olympiasieger Markus Wasmeier den Preis entgegen, 2023 wurde Kabarettist Gerhard Polt ausgezeichnet. Zu den früheren Preisträgern zählen der Moderator Werner Schmidbauer, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Musiker Hans-Jürgen «Haindling» Buchner, Regisseur Markus H. Rosenmüller und der 2022 gestorbene frühere Papst Benedikt XVI.