„Deutsch muss mehr in den Alltag“: Was ein Schulleiter mit Kindern aus 27 Nationen erlebt

Immer wieder werden an der Grundschule Ost in Neuburg an der Donau Kinder eingeschult, denen die Worte fehlen, um ihre Sitznachbarn nach dem Namen zu fragen. Wie lange es noch bis zur Pause dauert, ob sie schnell zur Toilette gehen dürfen – all das sind für sie Fragen der Unmöglichkeit. Auch an anderen bayerischen Schulen kennt man diese Herausforderungen. Denn die deutsche Sprache ist manchen Schulkindern so fremd, dass sie sich kaum zutrauen, in ganzen Sätzen zu sprechen. Selbst mit den gängigen Grußformeln tun sie sich schwer. Umso größer ist die Herausforderung, ihrer Lehrkraft im Deutsch-, Mathematik- oder Heimat- und Sachunterricht zu folgen.

Wie lernen Kinder in der Vorschule Deutsch? Sprachtests und Vorkurse sind ein Weg

Wie sehr es manchmal bereits an Grundkenntnissen der Sprache hapert, weiß Manfred Hiebl nur zu gut: Seit 2017 ist er Schulleiter an jener Neuburger Grundschule Ost, an der Schülerinnen und Schüler aus 27 Nationen gemeinsam lernen. Bisher lag es allein an der Entscheidung der Eltern, ob ihre Kinder bis zur Einschulung in einem freiwilligen Kurs ihre Deutschkenntnisse verbessern. Mit verpflichtenden Sprachtests und Vorkursen für förderbedürftige Vorschüler soll sich das ändern. Doch genügt das? Hiebl zweifelt.

In einer sogenannten Sprachstandserhebung wurden dieses Frühjahr erstmals all jene Kinder in Bayern von Lehrkräften auf ihre Sprachfertigkeiten getestet, bei denen im Kindergarten ein Förderbedarf festgestellt wurde. Fielen sie durch, müssen sie nun in der Vorschule verpflichtend am Vorkurs Deutsch teilnehmen. Mit Test und Vorkurs sind die Kinder fast eineinhalb Jahre vor der Einschulung und noch zur Kindergartenzeit konfrontiert, doch den Aufwand für die Tests tragen vielfach die Grundschulen. So auch in Neuburg.

Sprachförderung Jedes fünfte Vorschulkind kann nicht gut genug Deutsch Henry Stern und Sarah Ritschel Icon Favorit Icon Favorit speichern

Schulleiter Hiebl spricht von enormer Bürokratie: Seine Verwaltungsangestellten im Sekretariat mussten Eltern künftiger Schüler postalisch auf die Sprachtests aufmerksam machen. Bestand kein Förderbedarf, konnten Eltern dies mit einer Erklärung des Kindergartens nachweisen. Lag kein Nachweis vor, wurden Eltern erneut von der Grundschule angeschrieben und zum Sprachtest eingeladen. Aus Datenschutzgründen hatten Schulen allerdings keine Möglichkeit, Eltern telefonisch zu erreichen. Wer nicht zum Test erschien, musste erneut postalisch angeschrieben werden.

Neuburger Schulleiter befürwortet Pflicht-Vorkurse für bessere Deutschkenntnisse

Hiebl fände es einfacher, wenn man wie bisher Erziehenden im Kindergarten die Einschätzung überließe, ob Kinder besondere Sprachförderung vor der Einschulung brauchen oder nicht, sagt er: „So könnte der Sprachstand direkt im Kindergarten erhoben werden, den die Kinder ohnehin täglich besuchen und es wäre weniger Aufwand für die Schulen und Familien.“

Diejenigen Vorschulkinder aus Neuburg, die laut Sprachtest Förderbedarf haben, lernen ab Herbst 2025 an der Grundschule Neuburg-Ost in insgesamt drei Pflicht-Vorkursen Deutsch, die einmal pro Woche stattfinden. Gehalten werden die Stunden von Studentinnen, die noch in der Lehrerausbildung sind und an der Schule aushelfen, um die Kurse anzubieten. Dass der Vorkurs Deutsch nun verpflichtend ist, befürwortet der Neuburger Schulleiter: „Es ist ein Ansatz, den man ausprobieren muss, um mehr Zuverlässigkeit reinzubringen. Bisher kamen viele Kinder zu früh, zu spät oder gar nicht – vielleicht waren die Familien das von flexiblen Bringzeiten im Kindergarten so gewöhnt.“

Icon Vergrößern Der Schulleiter der Grundschule Neuburg-Ost, Manfred Hiebl, würde gern noch mehr individuelle Sprachförderung für Kinder anbieten. Für ihn ist sie der Schlüssel zur Integration. Foto: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Schulleiter der Grundschule Neuburg-Ost, Manfred Hiebl, würde gern noch mehr individuelle Sprachförderung für Kinder anbieten. Für ihn ist sie der Schlüssel zur Integration. Foto: Tobias Hase, dpa (Archivbild)

Doch lohnt sich der hohe Aufwand und bringen Sprachtests und Zusatzförderung tatsächlich bessere Startchancen in der ersten Klasse? Hiebl äußert sich abwartend: Wie erfolgreich die Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung sind, zeige sich mit der Einschulung der heuer getesteten Kinder erst im Herbst 2026. Der Neuburger Schulleiter sagt klar: „Sprachtests und Vorkurse sind der Teil, den man vonseiten des Bildungssystems anpacken kann und muss. Das ist gut, aber nur ein Weg.“

Mangelnde Deutschkenntnisse: Neuburger Schulleiter sieht Eltern in der Pflicht

Um die Sprache der Kinder nachhaltig zu fördern, sei aber noch viel mehr nötig, ist Hiebl überzeugt und nimmt die Eltern in die Pflicht. Kindergartenkinder und Grundschüler seien in einem Alter, in dem sie sich noch stark an den Großen orientieren: „Laufen zu Hause nur ausländische TV-Sender und es wird ständig eine andere Sprache gesprochen, verhilft das den Kindern nicht gerade zu Deutschkenntnissen.“

Aus jahrelanger Erfahrung an einer Schule mit vielen Nationen weiß Hiebl: „Man müsste die Bereitschaft im Elternhaus fördern, Deutsch zu sprechen. Wenn Eltern es vorleben, klappt es auch mit dem Deutschlernen der Kinder.“ Daneben sei das soziale Umfeld wichtig: „Ob im Sportverein oder in der Musikschule: Je mehr die Kinder in Kontakt mit der deutschen Sprache kommen, desto alltäglicher wird es für sie, sie zu benutzen.“

Das bedeute nicht, dass jemand seine Muttersprache aufgeben müsse, betont Hiebl: „Zweisprachigkeit ist etwas Tolles und seine Wurzeln sollte man erhalten. Aber Deutsch muss einfach mehr in den Alltag dieser Kinder.“