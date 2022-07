Sprengungen

08.07.2022

Immer wieder Weltkriegsbomben: Kampfmittelräumdienst hat in Günzburg viel zu tun

Plus Pendlerinnen und Pendler standen im Stau, Firmen blieben geschlossen: Der Fund von drei Fliegerbomben in einem Gewerbegebiet sorgte für einen kurzen Ausnahmezustand in Günzburg.

Von Sophia Huber

Auf dem Rücken des Feuerdrachen oder beim Goldsuchen im Land der Ritter liegt für Besucherinnen und Besucher des Legolands in Günzburg der Gedanke fern, dass sie sich gerade auf einem ehemaligen Sprenggelände für Munition aus dem Zweiten Weltkrieg befinden.

