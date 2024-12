15-Jähriger ohne Führerschein mit Auto unterwegs

Ein 15-Jähriger ist in Unterfranken ohne Führerschein mit einem Auto gefahren. Der Jugendliche fuhr mit zwei 13-Jährigen in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) über eine rote Ampel, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten kontrollierten daraufhin den Autofahrer.

Der 15-Jährige gab sich in der Nacht auf Mittwoch zuerst als volljährig aus und nannte den Polizisten einen falschen Namen. Bei der Überprüfung habe er aber zugegeben, dass er keinen Führerschein besitze und minderjährig sei. Zudem soll er das Auto ohne das Wissen des Besitzers genutzt haben. Die Beamten nahmen den Autoschlüssel an sich und übergaben die zwei Jungen und das Mädchen an ihre Sorgeberechtigten.