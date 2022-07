Zuwanderung

Immer mehr Einbürgerungen in Bayern: Najd Boshi möchte Deutsche sein

Plus 2021 haben wesentlich mehr Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft erworben als im Vorjahr, darunter viele Syrer. Diesen Wunsch will auch Najd Boshi verwirklichen.

Von Irmengard Gnau

Najd Boshi ist ihrem Traum schon ziemlich nahe. Rein örtlich gesehen zumindest. Eine Reise nach London zu den Originalschauplätzen der Werke, in die sie sich einst während ihres Studiums der englischen Literatur hineinversetzt hat, steht ganz oben auf der Liste der 45-jährigen Syrerin. In dem Reisebüro in Tegernsee, in dem sie seit zwei Monaten angestellt ist, wäre es ein Klacks, eine solche Reise zu buchen – wenn Boshi den richtigen Pass hätte, der das unkomplizierte Reisen ins Ausland und zurück ermöglicht. Der aber fehlt ihr bislang. Doch das soll sich bald ändern.

