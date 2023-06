Staatsregierung

Beziehungsstatus kompliziert: Der Zwist zwischen Söder und Aiwanger

Plus Ausgefochten haben der Ministerpräsident und sein Stellvertreter ihre Konflikte nie. Immer wieder schien es, als stünde der große Knall bevor. Ist es jetzt soweit?

Von Uli Bachmeier

Wer zumindest etwas Licht in die komplizierte Beziehungskiste zwischen Markus Söder und Hubert Aiwanger bringen will, kommt an der Aiwangerschen Parabel vom Sumo-Ringer im Ehebett nicht vorbei. Der Chef der Freien Wähler, der es quasi im Alleingang von einem Hof im niederbayerischen Rahstorf, einem Ortsteil von Rottenburg an der Laaber, an die Spitze der Bayerischen Staatsregierung geschafft hat, wusste nach der Landtagswahl 2018 ziemlich genau, worauf er sich da einlässt. Schon vor dem Vertrag über die Bildung einer schwarz-orangen "Bayernkoalition“ warnte er vor der Übermacht der CSU und verglich sie mit den schwergewichtigen Matadoren des japanischen Traditionssports. Man müsse gut aufpassen, so sagte Aiwanger, "wenn man mit jemanden ins Bett geht, der vier Mal so schwer ist wie man selbst – denn dann wird man schnell erdrückt.“

Zwar hatte die CSU unter ihrem neuen Vorsitzenden Markus Söder damals schon kräftig abgespeckt. Im Vergleich zur Landtagswahl 2013 war sie – mitverursacht durch den Aufstieg der AfD – um über zehn Prozentpunkte auf ein historisches Tief von 37,2 Prozent abgestürzt. Doch erst wenige Jahre zuvor hatte sie unter der Regie von Horst Seehofer demonstriert, wie man nach einer Phase der eigenen Schwäche einen Koalitionspartner – damals die FDP – zu Boden zwingt. Aiwanger war zu Recht auf der Hut. Und er ist es bis heute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

