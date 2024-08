16-Jähriger wird bei Leichtkraftrad-Unfall tödlich verletzt

Bei einem Unfall in Abensberg (Landkreis Kelheim) ist ein 16 Jahre alter Leichtkraftradfahrer tödlich verletzt worden. Er habe am frühen Sonntagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt, teilte die Polizei mit.

Wegen des Sturzes sei er dann auf die Gegenfahrbahn geschlittert. Auf dieser fuhr nach Polizeiangaben ein 30-Jähriger mit seinem Auto. Als er den 16-Jährigen sah, hat er demnach noch versucht zu bremsen und eine Kollision zu verhindern. Dies sei ihm aber nicht gelungen, der Jugendliche sei frontal mit seinem Leichtkraftrad in das Auto geschlittert. Der 16-jährige Motorradfahrer erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 30-jährige Fahrer des Autos sei leicht verletzt worden.

Gegen den 30-Jährigen wird nach den Angaben nicht ermittelt, da die Polizei zunächst nicht von einem Fehlverhalten seinerseits ausging. Die betroffene Staatsstraße 2144 sei auf der Höhe des Unfallortes für mehrere Stunden voll gesperrt gewesen.