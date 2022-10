Staatsforsten machen dank teurem Holz wieder Gewinne

Nach verlustreichen Jahren verdienen die Staatsforsten wieder Geld. Doch Profit ist nicht mehr alles. Es geht um Klimaschutz, Windräder und auch um Brennholz.

Mehr Brennholz, mehr Windräder, mehr Klimaschutz und nach drei Jahren in der Verlustzone endlich wieder ein Gewinn – die bayerischen Staatsforsten, die 11,2 Prozent der Landesfläche im Freistaat bewirtschaften, stellen sich nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Martin Neumeyer den Herausforderungen der Zeit.

Lange Jahre musste das 2005 gegründete staatseigene Unternehmen mit seinen mittlerweile rund 2700 Angestellten seine Millionengewinne an die Staatskasse abliefern. Als Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dann zu Beginn seiner Amtszeit verfügte, dass die Gewinne künftig im Unternehmen bleiben und dort für Waldumbau und Klimaschutz eingesetzt werden sollen, nutzte das zunächst weder dem Wald noch dem Unternehmen. In den drei Jahren bis 2021 summierten sich die Verluste auf rund 160 Millionen Euro, wie Vorstand Reinhard Neft bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag im Münchner Presseclub sagte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr aber drehte sich der Markt.

Dank gestiegener Holzpreise, trotz Borkenkäfer: Staatsforsten steigern Umsatz 2022

Dank spürbar gestiegener Holzpreise, weniger Unwettern und gleichzeitigem Rückgang der Borkenkäferplage konnte das Unternehmen seinen Umsatz um knapp 20 Prozent auf rund 407 Millionen Euro steigern und einen operativen Gewinn von 45,5 Millionen Euro erzielen. Davon wurden 20 Millionen dem neuen Klimawaldfonds zugeführt, der Schritt für Schritt bis auf 200 Millionen Euro anwachsen soll, damit auch in Krisenzeiten Geld für den Umbau des Staatswalds zum Klimawald zur Verfügung steht. Für das einst rein profitorientierte Unternehmen ist dieser Fonds, wie Vorstand Manfred Kröninger sagte, „ein wirklicher Paradigmenwechsel“.

Mit ihrer Verantwortung für den Staatswald stehen die Staatsforsten, wie Neumeyer betonte, „auch in der Verantwortung für die Gesellschaft“. Als weitere Beispiele neben dem Klimaschutz nannte er den Ausbau der Windkraft und die Bereitstellung von Brennholz in Zeiten knapper Energie.

100 neue Windräder für den bayerischen Staatswald

Zu den 101 Windrädern, die bis zum Jahr 2017 im Staatswald errichtet wurden, sollen auf Wunsch der Staatsregierung nun 100 neue Anlagen kommen. Zwar sei die geplante Lockerung der 10H-Abstandsregel für Windräder noch nicht in Kraft getreten. Der Landtag entscheidet darüber voraussichtlich Ende Oktober. Die Staatsforsten aber haben, wie Neumeyer sagte, bereits Vorarbeit geleistet und „ein schlankes, absolut kommunalfreundliches Verfahren aufgestellt“, um mit interessierten Gemeinden schnell zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. „Seit Ankündigung der Gesetzesänderung spüren wir eine deutliche Dynamik bei den Gemeinden.“ Wie schnell die Windräder gebaut werden könnten, hänge allerdings von den Genehmigungsbehörden und möglichen Einwendungen ab.

Einen größeren Beitrag als bisher wollen die Staatsforsten zudem für die Versorgung mit Brennholz leisten. Bereits jetzt kommen etwa zehn bis zwölf Prozent des Brennholzes in Bayern aus dem Staatswald. In den kommenden Wintermonaten wollen die Staatsforsten 25 Prozent mehr liefern. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit werde dabei beachtet. „Die Bereitstellung erfolgt nicht zu Lasten des Naturschutzes“, sagte Neumeyer.