vor 17 Min.

CSU schärft ihr soziales Profil

Plus Bei der Landesversammlung in Stadtbergen will die Christlich-Soziale Arbeitnehmer-Union besprechen, wie die CSU in Zukunft das Soziale gestalten soll.

Von Uli Bachmeier

Der Sozialflügel der CSU fordert mehr Einfluss auf die Politik der Partei. Bei ihrer Landesversammlung an diesem Samstag in Stadtbergen (Landkreis Augsburg) will die Christlich-Soziale Arbeitnehmer-Union (CSA) ein Positionspapier vorlegen, mit dem das sozialpolitische Profil der CSU geschärft werden soll. „Wir müssen uns“, so sagt der CSA-Vorsitzende, der Augsburger Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich, „wieder mehr mit der Frage beschäftigen, wie es den Menschen geht.“

