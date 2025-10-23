„Ich erkenne mich hier wieder“: Was Töchter in Augsburg zum Stadtbild sagen

Wieder einmal gibt es Aufregung um Friedrich Merz. So wie einst, als er behauptete, Ausländer seien Schuld daran, dass Deutsche keinen Zahnarzttermin bekommen, oder als er Söhne von Migranten „kleine Paschas“ nannte, wird er nun wieder beschuldigt, sich fremdenfeindlich geäußert zu haben. Stein des Anstoßes war seine Äußerung, dass die Bundesregierung im Bereich Migration viel tue – aber Deutschland „im Stadtbild noch dieses Problem“ habe. Viele nahmen diese Äußerung als Affront gegen Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund auf, Nicht-Weiße fühlten sich als unerwünscht im Stadtbild stigmatisiert. Und bei einigen blieben Fragen zurück: Wie genau hat Merz das jetzt wirklich gemeint?

Eine Antwort darauf wollte der Bundeskanzler bislang nicht geben. Anfang der Woche hingegen bekräftigte er seine Aussage noch einmal – und verwies auf junge Frauen, wenn man genau wissen wolle, was das Problem ist. „Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte“, entgegnete er auf eine Journalistenfrage. „Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare Antwort.“ Wir haben den Kanzler beim Wort genommen und uns in Augsburg umgehört. Was für ein Problem haben junge Frauen in Augsburg tatsächlich mit dem Stadtbild?

„Wenn, dann sind Männer das Problem“

Die 21-jährige Marie Linner studiert in Augsburg. Sie sagt: „Ich bin zum Studium aus dem Raum München nach Augsburg gezogen und mir gefällt es hier sehr gut. Ich mag die Stadt und fühle mich hier wohl. Die Äußerung von Friedrich Merz ist für mich wirklich eine Quatsch-Aussage – und wenn mich in der Stadt etwas stört, ist es eher, dass nachts keine Trams mehr fahren. Auch wenn es manchmal Situationen gibt, die sich unsicher anfühlen könnten, dann sind eher Männer grundsätzlich das Problem. Mit einer Ethnie hat das nichts zu tun.“

„Ich fühle mich nicht gefährdet oder verängstigt“

Merve Gökmen ist 29 Jahre alt und Lehrerin an einer Grundschule in Augsburg. Sie hat selbst Migrationshintergrund und antwortet Friedrich Merz: „Meine Familie stammt aus der Türkei und lebt nun in dritter Generation hier. Nicht immer war es für uns einfach, sich im Stadtbild zu finden – mittlerweile erkenne ich mich aber wieder. Ich bin hier beheimatet, und auch wenn ich vielleicht anders aussehe oder glaube, will ich mich im Stadtbild wiederfinden. Wenn mich hier etwas stört, ist es die Engstirnigkeit einiger zu erkennen, dass Augsburg bunt ist, oder dass es zu wenig familienfreundliche Treffpunkte gibt und zu wenig Orte, an denen Vielfalt sichtbar wird. Wenn Menschen Probleme machen, hat das nichts mit ihrer Herkunft zu tun. Ich verstehe Merz so, dass er vor allem ausländischen Männern pauschal unterstellt, gefährlich zu sein – und das finde ich gar nicht in Ordnung. In der Stadt fühle ich mich nicht gefährdet oder verängstigt. Im Gegenteil, ich habe mich von der Aussage selbst angegriffen gefühlt. Dabei könnten wir glücklich sein, dass Deutschland so vielfältig ist, statt zu versuchen, einige Menschen in den Hintergrund zu drängen.“

Die Lehrerin Merve Gökmen fühlt sich von der Stadtbild-Aussage von Friedrich Merz angegriffen. Foto: privat

„Vor alkoholisierten Männern nachts muss man schon aufpassen“

Natalie Kreis, 27, treffen wir am Hauptbahnhof. Sie kommt aus dem Raum Augsburg und wartet gemeinsam mit ihrer ein Jahr älteren Freundin Linda, die nicht mit ihrem vollen Namen genannt werden möchte, auf den Zug. Die beiden sagen: „Augsburg ist doch eine schöne Stadt. Natürlich gibt es hier einen sichtbar hohen Migrationsanteil, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn uns hier etwas stört, dann sind es Baustellen oder der Verkehr. Ein Problem sind tatsächlich alkoholisierte Menschen nachts, da fühlt man sich tatsächlich manchmal etwas unsicher. Aber mit Migration hat das nichts zu tun, da ist der Alkohol die Ursache für die Schwierigkeiten. Außerdem ist es ohnehin fragwürdig zu sagen, man solle nur Töchter fragen. Wenn es ein Problem gibt, können Männer doch genauso Angst haben.

„Müll und Kot stört mein Stadtbild“

Teresa Keinert ist 30 Jahre alt und lebt in Augsburg. Über ihre Erfahrungen in der Stadt sagt sie: „In mir sträubt sich alles, die Frage nach dem Stadtbild auf die Menschen in meiner Stadt zu beziehen. Spontan denke ich eher an die unpraktischen offenen Mülleimer in Augsburg und die fehlenden öffentlichen Toiletten an Grünanlagen. Herumfliegender Müll und Menschenkot, das stört mein Stadtbild. Wenn wir aus aktuellem Anlass über Menschen sprechen, beziehe ich die Frage nach dem Stadtbild aber auf Personen, die anderen Menschen keines Blickes würdigen oder andere voller Vorurteile und Herabwürdigung ansehen; Personen, die ihre Ängste und Frustrationen an Menschen ablassen, ohne sich selbst zu reflektieren. Ich möchte in einer Stadt leben, in der Menschlichkeit und Vielfalt gelebt wird.

Teresa Keinert aus Augsburg stören andere Dinge im Stadtbild als Menschen. Foto: privat

„Mich stören aufdringliche Menschen“

Die 28-jährige Rebecca wartet ebenfalls am Hauptbahnhof auf ihren Zug, als wir sie auf die Stadtbild-Diskussion ansprechen. Sie war zu Besuch in Augsburg und tritt nun die Heimfahrt nach Gießen an. Sie sagt: „In Gießen ist das Stadtbild tatsächlich nicht so schön. Die Stadt wurde im Krieg stark zerstört und danach in den Fünfzigern und Sechzigern mit vielen Hochhäusern wieder aufgebaut. Außerdem haben wir wenige Möglichkeiten zum Ausgehen, auch wenn es eine Studentenstadt ist. Die Bars oder Cafés in der Stadt, die es gibt, sind für Studenten oft zu teuer. Augsburg hat mir gut gefallen, es gibt viele kleine Cafés und Restaurants. Hier sieht man, dass es sich gelohnt hat, nach dem Krieg die Stadt wieder wie früher aufzubauen. Leute, die mich in Städten grundsätzlich stören, sind vor allem aufdringliche Menschen, die kein Nein akzeptieren. Aber mit Ethnien hat das nichts zu tun.