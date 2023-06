Brustkreuz von Papst Benedikt in Traunstein gestohlen

Das Brustkreuz von Papst Benedikt XVI. wurde gestohlen. Es befand sich in der Kirche St. Oswald in Traunstein, Benedikts Heimatgemeinde.

Am Montag hat es einen Einbruch in die Stadtkirche St. Oswald in Traunstein gegeben. Die Einbrecher entwendeten das Brustkreuz des am 31. Dezember 2022 verstorbenen Papst Benedikt XVI. aus der Kirche. Dafür knackten sie eine Ausstellungsvitrine, die in eine Wand eingelassen wurde. Das gab die Polizei bekannt.

Der Einbruch soll sich bereits am Montag zugetragen haben. Neben des Brustkreuzes stahlen die Einbrecher Bargeld aus der Kasse des Zeitschriften-Verkaufsstandes. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein hat das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) die Ermittlungen aufgenommen.

Traunstein: Brustkreuz von Papst Benedikt gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Der Einbruch in die Stadtkirche St. Oswald soll sich am helllichten Tag zugetragen haben. Laut Angaben der Polizei lag die Tatzeit am Montag, 19. Juni, zwischen 11.45 und 17.00 Uhr. Angaben zum Tathergang machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das BLKA bittet nun um Mithilfe bei den Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen sollen sich bei der örtlichen Polizeidienststelle oder unter folgender Telefonnummer beim Bayerischen Landeskriminalamt melden: 089 / 1212 – 0

Der Zeugenaufruf der Bayerischen Polizei umfasst folgende Fragen:

Lesen Sie dazu auch

Wem sind zwischen 11.45 Uhr und 17 Uhr im Bereich der Stadtkirche Traunstein verdächtige Personen aufgefallen?

verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

stehen könnten? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder dem gestohlenen Brustkreuz geben?

Brustkreuz gestohlen: Einbruch kurz vor Beginn von Prozess gegen katholische Kirche

Der Wert des Brustkreuzes ist für die katholische Kirche laut dem BLKA "nicht bezifferbar". Benedikt XVI. hatte die päpstliche Pektorale seiner Heimatpfarrei in Traunstein vermacht, nachdem er als Papst zurückgetreten war.

In Kürze beginnt am Traunsteiner Landgericht ein Prozess gegen die katholische Kirche. Benedikt spielt in dem Prozess eine entscheidende Rolle. Er soll im Jahr 1980 in Freising einen vorbestraften Priester wiedereingesetzt haben. Danach soll es erneut zum Missbrauch gekommen sein. Ob der Einbruch in irgendeinerweise mit dem Prozess zu tun haben könnte war zunächst unklar.