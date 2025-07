Warum jährlich Zehntausende Tiere in Ställen verbrennen

Jedes Jahr sterben mehrere Zehn- bis Hunderttausende Tiere in brennenden Ställen. Diese Brände sind ein strukturelles Problem. Denn sie passieren vergleichsweise häufig, breiten sich oft rasend schnell aus und sind schwer zu bekämpfen. Wo kann man ansetzen, um die Tiere besser zu schützen?

Tiere kennen keine Notausgänge – enge Stallungen und fehlende Fluchtwege machen eine Rettung oft unmöglich. Trotz der dramatischen Folgen für Tiere und Betriebe sind Brandschutzmaßnahmen bislang nur lückenhaft umgesetzt. Bauliche Nachrüstungen werden vielerorts aus Kostengründen hinausgezögert, zum Teil auch, weil Fördermittel fehlen. Doch wo liegt die Verantwortung? Darum geht es in dieser Folge von „Schon gehört“ mit Viola Koegst und Christof Paulus.

Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Marc Keßler, Viola Koegst und Moritz Weiberg moderiert.

Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Marc Keßler, Viola Koegst und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs um 5 Uhr morgens.

