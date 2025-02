Stammstrecke in München wieder gesperrt: So massiv sind die Einschränkungen bei der S-Bahn am Wochenende

In München werden die S-Bahnen zum Start in den März ausgebremst. Wie dem Info-Portal der Deutschen Bahn zu Baustellen auf der Stammstrecke der bayerischen Landeshauptstadt zu entnehmen ist, kommt es an diesem Samstag und Sonntag ebenso wie am folgenden Wochenende jeweils zwischen 4 und 16 Uhr zu erheblichen Fahrplanänderungen zwischen Ostbahnhof und Pasing.

In dieser Zeit befährt lediglich eine Linie die gesamte Stammstrecke. Diese setzt sich aus der S6 West und der S8 Ost zusammen und verkehrt zwischen Tutzing und dem Flughafen nahe Freising, der derzeit von Streiks betroffen ist. Dabei sind die Züge in Richtung Flughafen als S6 unterwegs und jene in Richtung Tutzing als S8.

S-Bahn in München: Viele Fahrplanänderungen an den ersten März-Wochenenden

Mit der S7 ist lediglich eine Linie gar nicht von den Einschränkungen betroffen, sie befährt planmäßig die Stammstrecke. Die zwischen Wolfratshausen und dem Münchner Hauptbahnhof verkehrenden Züge fahren jedoch mit der Donnersbergerbrücke, der Hackerbrücke und eben dem Hauptbahnhof ohnehin nur drei der insgesamt elf Stammstrecken-Stationen an.

Für alle anderen S-Bahn-Linien stehen Einschränkungen an. Diese sehen wie folgt aus:

S1: beginnen/enden am Hauptbahnhof Gleis 27-35 und halten nicht an der Hackerbrücke

S2: Züge in/aus Richtung Erding beginnen/enden am Ostbahnhof und fahren von/bis Riem ohne Halt

S2: Züge in/aus Richtung Petershausen/Altomünster beginnen/enden am Isartor

S3: Züge in/aus Richtung Holzkirchen beginnen/enden in Giesing

S3: Züge in/aus Richtung Mammendorf beginnen/enden in Pasing

S4: Züge in/aus Trudering fallen zwischen Trudering und Pasing aus

S4: Züge in/aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Heimeranplatz Gleis 11

S5: Züge in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden in Giesing

S5: Züge in/aus Richtung Pasing fallen zwischen Giesing und Pasing aus

S6/S8: Züge in/aus Richtung Ebersberg beginnen/enden in Trudering (Schienenersatzverkehr zwischen Trudering und Ostbahnhof)

S6/S8: Züge in/aus Richtung Herrsching beginnen/enden in Pasing

S-Bahn in München: Bauarbeiten am neuen Stellwerk stehen an

Die Bahn erklärt die Fahrplanänderungen mit Bauarbeiten zum neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof. Dieses soll das Relais-Stellwerk aus dem Jahr 1971 ersetzen. Mit den Maßnahmen wurde im Oktober 2021 begonnen, die Inbetriebnahme verzögerte sich jedoch bislang. Aktuell ist der Startschuss für diesen Sommer geplant.

Rund 220 Euro investieren die Bahn und der Bund demnach in das Stellwerk. Es werden etwa 400 Kilometer Kabel verlegt und mehr als 100 neue Signale aufgestellt. Der Abnahme- und Inbetriebnahme-Prozess bei laufendem Betrieb sei zeitaufwändig und hochkomplex, hieß es im März 2024. Damals wurde mit insgesamt rund 8000 Abnahmestunden gerechnet.

Übrigens: Auch 30 Meter tief unter dem Zentrum Münchens wird derzeit fleißig gebaut. Bei einem Verkehrsunfall in der Stadt kam eine junge Fußgängerin ums Leben. Derweil gibt es hoffnungsvolle Nachrichten von den Verletzten des Anschlags auf einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Ver.di.