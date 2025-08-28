Schon wieder Einschränkungen bei der Münchner S-Bahn – nur zwei Linien fahren regulär

Von Freitag, den 29. August, bis Montag, den 1. September wird die Stammstrecke der Münchner S-Bahn nicht regulär befahren werden. Das berichtete die Deutsche Bahn in einer Mitteilung. Bereits an den Tagen davor müssen sich Fahrgäste auf Änderungen im Fahrplan der Münchner S-Bahnen einstellen. Nun kommt es auch am genannten Wochenende zu Verzögerungen.

Stammstrecke München: Diese Auswirkungen erwarten Fahrgäste

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden an dem genannten Wochenende Oberleitungsarbeiten für die Sendlinger Spange durchgeführt. Zudem finden Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke in Laim statt.

Dies führt dazu, dass die Stammstrecke vom 29. August ab 22.30 Uhr bis zum 1. September um 4.40 Uhr eingeschränkt befahren wird. Die Linien S7 und S8 fahren als einzige Verbindungen regulär. Im Detail sind die Linien folgendermaßen betroffen:

Linie S1

Beginnt und endet am Hauptbahnhof.

Fährt zwischen Moosach und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt und nur im 20/40-Minuten-Takt.

Linie S2

Fährt nur zwischen:

Altomünster/Petershausen und Heimeranplatz; hier gibt es einen Anschluss zur U-Bahn.

Hackerbrücke und Erding.

Linie S3

Fährt nur zwischen:

Mammendorf und Pasing.

Ostbahnhof und Holzkirchen.

Linie S4

Fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

Von den Bauarbeiten zwischen dem 29. August und 1. September sind nahezu alle Linien betroffen. Foto: picture alliance/dpa (Archivbild)

Linie S5

Fährt nur zwischen Kreuzstraße und Ostbahnhof

Linie S6

Fährt nur zwischen:

Tutzing und Hauptbahnhof; kein Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof.

Donnersbergerbrücke und Ebersberg.

Linie S7

Fährt regulär.

Wegen Gleisbauarbeiten aber nur im 20/40-Minuten-Takt.

Linie S8

Fährt regulär.

In Laim hält sie in beiden Richtungen an Gleis 3.

Bauarbeiten auf Münchens Stammstrecke: Diese Alternativen haben Fahrgäste

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass Fahrgästen an diesem Wochenende neben den S-Bahn-Linien auch die U-Bahn-Verbindungen sowie die Regionalzüge nutzen können. Um die individuell beste Route und aktuelle Fahrplanänderungen zu finden, verweist die Deutsche Bahn auf die DB-App, ihre Website sowie die Automaten an den jeweiligen Bahnhöfen.

Bei Fragen können sich Fahrgäste an den Kundendialog der S-Bahn München wenden. Dieser ist täglich zwischen 6 und 22 Uhr unter 089/55 89 26 65 erreichbar.