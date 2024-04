Wegen Bauarbeiten: Münchner Stammstrecke am Wochenende gesperrt

Von Freitagnacht bis Montagfrüh wird der Münchner Stammstrecken-Tunnel gesperrt. S-Bahnfahrer sollten deshalb am Wochenende viel Geduld mitbringen.

S-Bahnfahrer in München müssen sich am Wochenende eine Alternative suchen. Grund dafür ist eine Sperrung des Stammstrecken-Tunnels von Freitag um 22.30 Uhr bis Montagfrüh um 4.40 Uhr. Auch an dem Wochenende 27./28. April wird die Strecke gesperrt. An diesen Tagen bleibt der Tunnel geschlossen und es können keine S-Bahnen hindurchfahren.

Fahrplanänderungen auf der Stammstrecke in München am Wochenende

Laut der Deutschen Bahn kommt es zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr. Die Linien beginnen oder enden an anderen Haltestellen wie üblich und es wird nicht an allen Stationen gehalten. Zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof/Giesing/Trudering ist gar kein S-Bahn-Verkehr möglich. Der Ostbahnhof wird nur von der S2 und der S8 angefahren. Das sind die Änderungen im Überblick:

Die S1 beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke .

beginnt/endet am und hält nicht an der . Die S2 entfällt zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof . Außerdem hält sie nicht an den Stationen Berg am Laim und Leuchtenbergring.

entfällt zwischen und . Außerdem hält sie nicht an den Stationen und Leuchtenbergring. Die S3 entfällt zwischen Pasing und Giesing .

entfällt zwischen und . Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz (ohne Halt zwischen Heimeranplatz und Pasing ).

fährt nur zwischen und (ohne Halt zwischen und ). Die S6 entfällt zwischen Hackerbrücke und Trudering .

entfällt zwischen und . Die S7 entfällt zwischen Giesing und Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke .

entfällt zwischen und und hält nicht an der . Die S8 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof .

Stammstrecke in München am Wochenende gesperrt: Alternativen

Die Deutsche Bahn richtet nach eigenen Angaben einen Busersatzverkehr ein, der im 20-Minuten-Takt auf der Strecke Ostbahnhof – Leuchtenbergring – Berg am Laim – Trudering – Riem verkehren wird. Zudem gibt es folgende Alternativen zur Stammstrecke:

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof fahren der Regionalverkehr und die Tram 19.

und fahren der Regionalverkehr und die Tram 19. Zwischen Pasing und der Innenstadt können die S4 und die U5 mit Umstieg am Heimeranplatz genutzt werden.

und der Innenstadt können die S4 und die U5 mit Umstieg am genutzt werden. Zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt/ Ostbahnhof fährt die U5.

Bauarbeiten an Stammstrecke in München sorgen für Sperrung

Die Stammstrecke muss aufgrund von Gleiserneuerungen am Isartor und Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof am Wochenende gesperrt werden. Eigentlich sollte das Stellwerk, über das zum Beispiel Weichen und Signale gesteuert werden, schon im vergangenen Jahr fertig sein und den S-Bahn-Betrieb zuverlässiger machen. Doch kürzlich wurde bekannt, dass die Arbeiten erst im Sommer 2025 abgeschlossen werden.