Stammstrecke der S-Bahn in München am Wochenende gesperrt

Die Stammstrecke der S-Bahn in München ist am Wochenende durchgängig gesperrt. Die Bahn spricht in einer Mitteilung von einem „Instandhaltungswochenende“, das zu umfangreichen Fahrplanänderungen auf der Stammstrecke und einem Busersatzverkehr zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof München führt. Ab dem Freitag, 11. Oktober, 22.20 Uhr, ist die Stammstrecke in München demnach gesperrt. Sie bleibt es das ganze Wochenende über und wird ab Montag, 14. Oktober, 4.40 Uhr, wieder freigegeben.

Stammstrecke in München vom 11. bis 14. Oktober gesperrt

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, bündele sie unterschiedlichste Baumaßnahmen und arbeite an Gleisen, Weichen und in den Bahnhöfen sowie am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof und an der 2. Stammstrecke. Damit Reisende trotzdem an ihr Ziel kommen, wurde ein Ersatzkonzept ausgearbeitet, das unter anderem einen verstärkten Einsatz der Linien der MVG vorsieht (Bus-, Tram- und U-Bahn-Linien) sowie einen Ersatzverkehr.

Die Stammstrecke in München ist der Bereich zwischen dem Bahnhof Pasing und dem Ostbahnhof. Auf dieser gesamten Strecke ist am Wochenende kein S-Bahn-Verkehr möglich. Aus Richtung Westen fahren die S-Bahnen dann nur bis Pasing, Hauptbahnhof oder Heimeranplatz, aus Richtung Osten nur bis Giesing oder Leuchtenbergring, so die DB. Die S8 werde über den Südring umgeleitet und hält als einzige Linie am Ostbahnhof. Auf der Seite der DB findet man eine Übersicht, wie die Linien am Wochenende fahren (dazu den Unterpunkt „Pasing <> Ostbahnhof Giesing / 11. Oktober durchgehend bis 14. Oktober“ auswählen).

Stammstreckensperrung München: Das sind die Alternativen

Welche Alternativen gibt es für Menschen, die von der Stammstreckensperrung in München betroffen sind? Laut DB gibt es folgende Optionen:

Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof im Zehn-Minuten-Takt

Regionalverkehr zwischen dem Hauptbahnhof und sowohl Pasing als auch Ostbahnhof

Die U-Bahn U5 verbindet einige Stationen der Stammstrecke und den Heimeranplatz; die U4 wird tagsüber bis zur Westendstraße verlängert

Die Buslinie 130 verkehrt von Pasing unter anderem bis zur U-Bahn-Station Westendstraße und fährt in einem dichteren Takt