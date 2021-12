Sie spendete Stammzellen - und schenkte die Chance auf ein neues Leben

Plus Alle zwölf Minuten erhält ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Ramona Geißlinger hat einem Leukämie-Patienten Stammzellen gespendet. Ihre Geschichte fand gleich zwei Happy Ends.

Engel auf Erden, so hat Jordans Mutter sie genannt. Er selber schrieb, dass er niemals werde zurückzahlen können, was Ramona Geißlinger für ihn getan habe. Das klingt ziemlich pathetisch, aber wenn man ihre Geschichte kennt, dann weiß man auch, warum.