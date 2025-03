Lastwagenfahrer rammt Gebäude, sein Kollege zeigt Hitlergruß

Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist frontal gegen die Garage eines Einfamilienhauses geprallt. Er kam nach Angaben der Polizei am Samstagvormittag von einer Straße in Rain (Landkreis Donau-Ries) ab, fuhr erst nach rechts auf den Gehweg und dann gegen die Garage. Ein mitgerissenes Geländer sei auf ein geparktes Auto geschleudert worden. Durch den Unfall entstand demnach ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Der 58-jährige Lastwagenfahrer erlitt keine Verletzungen. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienstelle gebracht.

Kollege des Fahrers randaliert und zeigt Nazi-Gruß

Am Unfallort erschien dann ein Kollege des Lastwagenfahrers, der den Angaben zufolge ebenfalls stark betrunken war. Er störte demnach die Bergungsarbeiten, indem er mehrfach versuchte, in den Unfalllaster zu gelangen. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis.

Kurz darauf ging der 40-Jährige zur Polizeidienststelle und schlug dort um sich. Nachdem die Beamten ihn wegschicken wollten, äußerte er demnach verbal und mittels Gestik den Hitlergruß. Er wurde angezeigt und festgenommen. Später wurden beide Männer wieder entlassen.