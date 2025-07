DWD warnt vor starken Gewittern und Dauerregen: Diese Landkreise sind betroffen

In der Region um Augsburg hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Montagnachmittag eine amtliche Warnung der Stufe 2 vor starken Gewittern ausgesprochen. Zwischen 13 und 14 Uhr sollen von Westen dunkle Wolken aufziehen, begleitet von Sturmböen mit Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. In diesen Landkreisen blitzt es dem Bericht zufolge.

Gewitter-Warnung für Schwaben: Hier kracht es am Montagnachmittag

Donau-Ries

Dillingen a.d. Donau

Augsburg

Aichach-Friedberg

Neuburg-Schrobenhausen

Neu-Ulm

Günzburg

Für den Süden Bayerns warnte der DWD am Montag zusätzlich vor Dauerregen. In mehreren Landkreisen sollen innerhalb von 22 Stunden zwischen 30 und 40 Liter Regenwasser pro Quadratmeter fallen. In Staulagen kann die Menge der Behörde zufolge sogar auf 50 Liter pro Quadratmeter ansteigen.

DWD warnt in Bayern vor Dauerregen: Straßen können überflutet werden

Diese Warnungen der Stufe 2 beginnt am Montagabend um 18 Uhr. Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr soll es wieder aufklaren. Allerdings sind die Wetteraussichten für den Beginn der Woche in Bayern insgesamt trüb. Lücken in der dichten Wolkendecke sollen sich erst Mitte der Woche zeigen.

Bei einem Dauerregen kann das viele Wasser laut DWD vereinzelt Straßen oder Unterführungen überfluten. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten wegen Aquaplaning vorsichtig unterwegs sein. Auch zu Fuß sollten Sie überflutete Abschnitte meiden. Das sind die von der amtlichen Unwetterwarnung betroffenen Landkreise:

Lindau (Bodensee)

Oberallgäu

Ostallgäu

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land