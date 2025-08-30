Drei Leichtverletzte nach Aquaplaning-Unfällen auf A73

Bei Starkregen hat es auf der Autobahn 73 im Landkreis Coburg innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle gegeben. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzte den Gesamtschaden auf rund 70.000 Euro.

Demnach kam zunächst eine 25-Jährige zwischen den Anschlussstellen Ebersdorf bei Coburg und Rödental am Nachmittag mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte gegen eine Mittelschutzplanke. Sie verletzte sich leicht.

Kurz darauf verlor rund 100 Meter vor der ersten Unfallstelle ein 47-Jähriger die Kontrolle über sein Auto, durchbrach mehr als 40 Meter der Außenschutzplanke und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Er und seine 29-jährige Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.