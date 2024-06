Brand in Mehrfamilienhaus: Seniorin verletzt

Etwa 300 000 Euro Schaden hat ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Starnberg verursacht.

Die 78-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung atmete den entstandenen Rauch am Dienstagmorgen ein und erlitt dadurch leichte Vergiftungserscheinungen. Wie die Polizei mitteilte, war auf ihrem Balkon in Gauting aus bisher unklaren Gründen das Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand zwar, musste aber die Wärmedämmung an der Fassade entfernen. Die Kripo ermittelt nun.

(dpa)