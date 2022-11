Tankstellenüberfall: 15-jährigerVerdächtiger festgenommen

Mehr als zwei Wochen nach einem Überfall auf eine Tankstelle hat die Polizei im Landkreis Starnberg einen 15-Jährigen als möglichen Täter festgenommen.

Am Samstagmorgen nahm ihn ein Spezialeinsatzkommando in der Wohnung seiner Eltern fest. Der Jugendliche soll am 21. Oktober mit einer Pistole bei dem Überfall in Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) Bargeld und Zigaretten erbeutet haben, berichtete die Polizei am Samstag.

Ein konkreter Hinweis habe die Ermittler auf die Spur des 15-Jährigen geführt, hieß es. In seinem Zimmer fanden die Beamten Beweise, die den Verdacht gegen ihn untermauerten. Worum es sich dabei handelte, konnte die Polizei nicht sagen. Der Jugendliche wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, musste aber nicht in Haft. Ihm wird räuberischen Erpressung vorgeworfen.

(dpa)