Unvorsichtig: Senior lebensgefährlich verletzt

Ein 85-Jähriger ist bei einem Unfall in Feldafing (Landkreis Starnberg) lebensgefährlich verletzt worden, als er unachtsam über eine Straße laufen wollte.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach stieg der Mann am Dienstagnachmittag aus einem Bus aus und wollte die Straße überqueren. Ein Auto erfasste den 85-Jährigen, der wegen seiner dunklen Kleidung nur schwer zu erkennen war. Er wurde in den Grünstreifen neben der Straße geschleudert. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen.

(dpa)