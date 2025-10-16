Statt sexueller Dienstleistung: Prostituierte raubt mit zwei Begleitern 23-jährigen Freier aus

Ein junger Mann verabredet sich mit einer Prostituierten, doch statt eine sexuelle Dienstleistung zu erhalten, wird er angegriffen und ausgeraubt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht in der Nacht von vergangenem Montag auf Dienstag. Zusammen mit zwei Begleitern soll die Sexarbeiterin den 23-jährigen Freier attackiert haben. Zusätzlich wird dem Trio vorgeworfen, die Jacke des Mannes und etwas Geld gestohlen zu haben.

Der junge Mann hatte sich im Bereich Hallstatt (Landkreis Bamberg in Oberfranken) mit der 24-jährigen Prostituierten verabredet. Montagnacht, gegen 23:30 Uhr, erschien die Frau am vorher vereinbarten Treffpunkt. Doch sie kam nicht alleine, sondern wurde von zwei Männern im Alter von 26 und 27 Jahren begleitet.

Prostituierte und Begleiter schlugen mit Fäusten auf das Gesicht des Freiers ein

Bei dem Treffen kam es zu keiner sexuellen Dienstleistung. Das Trio soll von dem 23-jährigen Freier verlangt haben, zuvor zu bezahlen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Als sich der junge Mann weigerte zu zahlen, sollen ihn die drei Personen angegriffen haben.

Die Prostituierte und ihre beiden Begleiter sollen dem Geschädigten unter anderem mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und ihm die Jacke vom Körper gerissen haben. Anschließend sollen die drei Tatverdächtigen mit der Jacke, in der sich laut Polizeibericht rund 50 Euro Bargeld befand, in eine unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die ersten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst erfolglos.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen und konnte bereits am Folgetag alle drei Tatverdächtigen identifizieren und festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden die Verdächtigen am Mittwoch dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die drei Personen wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung. Das Trio befindet sich inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.