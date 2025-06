Stau auf A3 in Bayern: Längere Wartezeit zwischen Passau und Nürnberg wegen eines Unfalls

Am allerletzten Tag der Pfingstferien in Bayern sind die Autobahnen besonders voll. Viele Urlauber kehren aus Österreich, Kroatien und vielen weiteren Balkanländern zurück. Wer aktuell über die Autobahn A3 aus Passau in Richtung Nürnberg fährt, muss mit längeren Verzögerungen rechnen. Denn südlich von Regensburg ereignete sich ein schwerer Unfall, wie der ADAC am frühen Sonntagmittag vermeldet. Deshalb kommt es dem ADAC zufolge zwischen der Anschlussstelle Rosenhof und Regensburg-Ost zu Verzögerungen von bis zu 54 Minuten.

Stau bei Regensburg: ADAC schätzt 53 Minuten, Google nur zehn

Google Maps hingegen beziffert die Wartezeit auf zehn Minuten. Autofahrer sollten sich folglich auf Verzögerungen einstellen. Der ADAC erinnert die Fahrenden, eine Rettungsgasse zu bilden, solange der Stau anhält.

Besonders über die Brennerroute, die Tauernautobahn und die Inntal strecke in Österreich wird diesen Sommer mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen gerechnet. Der ADAC geht davon aus, dass dies in den kommenden Jahren erste der Anfang sein wird. Welche Hauptverkehrsachsen dies betreffen wird erfahren sie hier.