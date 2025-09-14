Autofahrern droht wegen Stau auf A7 bei Österreich fast eine Stunde Verzögerung

Am letzten Wochenende der Sommerferien hat sich auf der A7 ein größerer Stau gebildet. Wie das Portal Bayerninfo.de berichtet, stehen am Sonntagvormittag kurz vor dem Grenztunnel nach Deutschland Autos auf rund 12,2 Kilometern Länge. Wegen des Staus müssten Autofahrerinnen und Autofahrer in der Richtung dem ADAC zufolge mindestens eine Stunde mehr Zeit einplanen.

Rund eine Stunde Verzögerung in beide Richtungen: Stau auf A7 legt Grenzverkehr lahm

Zurzeit wird im Grenztunnel Füssen gebaut. Auf 900 Metern Länge werden die Autos blockweise durch den Tunnel geleitet, weswegen es auf der Strecke immer wieder zu erheblichen Verzögerungen kommt. Wegen des Ferienverkehrs sind die Straßen und Autobahnen außerdem heute besonders voll.

Auch in der Gegenrichtung nach Österreich stockt der Verkehr. Den Angaben von Bayerinfo.de nach stauen sich Autos auf der A7 in Richtung Füssen/Reutte auf rund 6,2 Kilometern Länge. Für ihre Reise ins Nachbarland bräuchten Autofahrerinnen und Autofahrer am Sonntag demnach rund 1 Stunde und 36 Minuten länger.