Stau auf A7: Autofahrer müssen auf Autobahn am Grenztunnel Füssen mit Verzögerungen rechnen

Verkehr

Autofahrern droht wegen Stau auf A7 bei Österreich fast eine Stunde Verzögerung

Der Grenzverkehr auf der A7 ist am Sonntag vor dem Tunnel Füssen besonders dicht. Reisende in beide Richtungen müssen mit einem deutlichen Zeitverlust rechnen.
Von Julius Reinmuth
    Autos stauen sich beim Grenztunnel Füssen auf der Autobahn A7. Das Ferienende in Bayern sorgt dort am Sonntag für dichten Verkehr.
    Autos stauen sich beim Grenztunnel Füssen auf der Autobahn A7. Das Ferienende in Bayern sorgt dort am Sonntag für dichten Verkehr. Foto: Stefan Puchner, dpa (Archivbild)

    Am letzten Wochenende der Sommerferien hat sich auf der A7 ein größerer Stau gebildet. Wie das Portal Bayerninfo.de berichtet, stehen am Sonntagvormittag kurz vor dem Grenztunnel nach Deutschland Autos auf rund 12,2 Kilometern Länge. Wegen des Staus müssten Autofahrerinnen und Autofahrer in der Richtung dem ADAC zufolge mindestens eine Stunde mehr Zeit einplanen.

    Rund eine Stunde Verzögerung in beide Richtungen: Stau auf A7 legt Grenzverkehr lahm

    Zurzeit wird im Grenztunnel Füssen gebaut. Auf 900 Metern Länge werden die Autos blockweise durch den Tunnel geleitet, weswegen es auf der Strecke immer wieder zu erheblichen Verzögerungen kommt. Wegen des Ferienverkehrs sind die Straßen und Autobahnen außerdem heute besonders voll.

    Auch in der Gegenrichtung nach Österreich stockt der Verkehr. Den Angaben von Bayerinfo.de nach stauen sich Autos auf der A7 in Richtung Füssen/Reutte auf rund 6,2 Kilometern Länge. Für ihre Reise ins Nachbarland bräuchten Autofahrerinnen und Autofahrer am Sonntag demnach rund 1 Stunde und 36 Minuten länger.

