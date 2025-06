Stau auf A8 und A7 in Bayern: Hier müssen Autofahrer momentan Geduld haben

Wer am heutigen Sonntag eine längere Autofahrt unternimmt und noch nicht eingestiegen ist, sollte sich gut informieren. Wegen des Ferienendes ist auf den Straßen viel los. Gleich an mehreren Stellen auf bayerischen Autobahnen kommt es zu Staus. Nach den Daten des Portals BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums geht es um folgende Abschnitte:

Stockender Verkehr und Stau auf der A8 zwischen Rosenheim und München

Auf der A8 zwischen Rosenheim und München ist auf weiten Strecken in beide Richtungen stockender Verkehr. Auf Höhe Rosenheim kommt es in Richtung München zum Stau. Besonders an der Anschlussstelle der A93. Sie schwemmt aus Richtung Österreich kommend zahlreiche Fahrzeuge auf die A8, die weiter Richtung München gesteuert werden. Ferner wird der Verkehr der A8 wenige Kilometer östlich der Anschlussstelle in beide Richtungen wegen einer Baustelle ausgebremst.

A7 zwischen Ulm und Füssen: Staus und Verzögerungen bis zu einer Stunde

Wer aus dem Norden über die A7 an Ulm vorbei nach Süddebayern reist, muss mit langen Verzögerungen rechnen. Nur wenige Kilometer südlich von Neu-Ulm ist eine sieben Kilometer lange Baustelle. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens fahren die Autos teils nur 10 Kilometer pro Stunde. BayernInfo beziffert die Verzögerung zum Sonntagmittag auf eine Stunde. Anschließend zieht sich der stockende Verkehr bis Kellmünz an der Iller. Kurz vor dem Autobahndreieck in Memmingen herrscht ebenfalls auf der A7 in südlicher Richtung Stau.

Besonders über die Brennerroute, die Tauernautobahn und die Inntalstrecke in Österreich wird diesen Sommer mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen gerechnet. Der ADAC geht davon aus, dass dies in den kommenden Jahren erst der Anfang sein wird. Welche Hauptverkehrsachsen dies betreffen wird, erfahren Sie hier.