Stau auf A8 Richtungen München: Wo es aktuell länger dauert

Zwar haben die Sommerferien in Bayern noch nicht begonnen, trotzdem zeichnet sich am Donnerstagvormittag reger Verkehr in und um München ab. Auf einigen Autobahnen stockt, teils gibt es auch Stau. Wo Autofahrer aktuell etwas Geduld benötigen.

Stau auf der A8 am Donnerstagvormittag in Richtung München

Wer aktuell (10.40 Uhr) mit dem Auto auf der A8 von Salzburg in Richtung München unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Denn zwischen Holzkirchen und dem Kreuz München-Süd gibt es derzeit Stau. Etwas mehr als 9 Kilometer ist dieser lang, an die 10 Minuten dauert es länger, berichtet Bayerninfo und ADAC übereinstimmend.

Außerdem auch auf der A8 in Richtung Stuttgart. Dort gibt es aktuell eine kleinere Verzögerung von etwa 11 Minuten. Denn zwischen dem Dreieck München/Eschenried und Dachau/Fürstenfeldbruck bestehen drei Kilometer Stau.

A94, A99: Stockender Verkehr am Donnerstag um München

Darüber hinaus ist auch an einigen weiteren Stellen um München herum klar, es läuft nicht reibungslos auf den Straßen:

A94 Passau Richtung München: Aktuell 7,9 Kilometer stockender Verkehr zwischen Forstinning und Parsdorf (Zeitverlust von bis zu 8 Minuten)

A99 München-Süd Richtung München-Nord: 4,8 Kilometer Stau zwischen Aschheim/Ismaning und Kreuz München-Nord (Zeitverlust von bis zu 11 Minuten)

A99 München-Süd Richtung München-Nord: 5 Kilometer stockender Verkehr zwischen Überleitung Kreuz München-Süd und Haar (Zeitverlust von bis zu 3 Minuten)

A99 München-Süd-West Richtung München-Nord: 7 Kilometer stockender Verkehr zwischen Kreuz München-West und Dreieck München-Feldmoching (Zeitverlust von bis zu 7 Minuten)

Darüber hinaus gab es am Donnerstagvormittag bereits Ausfälle bei der Münchener S-Bahn S2. Wer gedanklich aber tatsächlich schon die Reise für die Sommerferien plant, kann hier lesen, wie man von Augsburg am schnellsten zum Flughafen München fährt.