Elf Kilometer Stau am Samstag auf A9 nach Ingolstadt

Auf der A9 von Nürnberg nach München sorgt am frühen Samstagnachmittag ein kilometerlanger Stau für Verzögerungen. Über eine Länge von rund 10,7 Kilometern steht der Autoverkehr den Angaben des Portals bayerninfo zufolge. Der ADAC meldet eine Staulänge von ungefähr 13 Kilometern. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Ausfahrten Denkendorf und Ingolstadt-Nord in Richtung München.

Stau am Samstag auf A9: Großbaustelle beeinträchtigt Verkehr noch bis Anfang 2026

Grund für die Verzögerung ist eine Großbaustelle. Auf dem betroffenen Abschnitt wird die Fahrbahn erneuert und ein Fahrstreifen gesperrt. Die Baumaßnahmen haben laut bayerninfo im Oktober letzten Jahres begonnen und sollen voraussichtlich erst Anfang 2026 abgeschlossen sein. Während das Portal wegen des Staus am Samstag von einem Zeitverlust von bis zu 29 Minuten ausgeht, rechnet der ADAC, dass Reisende für den Abschnitt ungefähr 37 Minuten länger als üblich brauchen werden.