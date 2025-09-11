Icon Menü
Stau auf A9 in München: Vollsperrung und 5 Kilometer Stau wegen IAA-Protest

München

A9-Vollsperrung im Berufsverkehr: Anti-IAA-Aktivisten legen Verkehr nach München lahm

Straßenblockade auf der A9 in München: Aktivisten haben im Berufsverkehr auf der Autobahn gegen die IAA protestiert. Das führt zu langem Stau. Zeitweise ging gar nichts mehr.
Von Anika Zidar
|
    • |
    • |
    • |
    Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München protestierten Umweltaktivisten im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA).
    Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München protestierten Umweltaktivisten im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Foto: Peter Kneffel, dpa

    Vollsperrung und Stau auf der A9: Auf der Autobahn in München haben am Donnerstagmorgen Aktivisten gegen die Mobilitätsmesse IAA protestiert.

    Aktivisten protestieren in München gegen IAA: Vollsperrung der A9 und fünf Kilometer Stau

    Mitten im Berufsverkehr war die zentrale Autobahn in die Landeshauptstadt deshalb stadteinwärts komplett gesperrt. Das sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Zeitweise stand der Verkehr komplett, es bildete sich ein Rückstau von circa fünf Kilometern.

    Die Umweltaktivisten kritisierten zu wenig politischen Willen für die Mobilitätswende: In der Nähe der Allianz-Arena spannten sie ein Banner über die Autobahn mit der Aufschrift „Gutes Leben für Alle = Mobilitätswende“ und „IAA = Klimahölle“. Mehrere Aktivisten klebten sich auf die Fahrbahn. Ein Unterstützer sagte: „Was wir brauchen, sind Städte für Menschen, statt Städte für Autos.“ (mit dpa)

    Martin Hofmann

    Es sind keine Aktivisten, es sind gemeine Straftäter. Ob es sich um hehre Ziele handelt oder nicht, Nötigung und Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr bleiben Straftaten. Warum können diese Herrschaften nicht normal demonstrieren?

