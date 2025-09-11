A9-Vollsperrung im Berufsverkehr: Anti-IAA-Aktivisten legen Verkehr nach München lahm

Vollsperrung und Stau auf der A9: Auf der Autobahn in München haben am Donnerstagmorgen Aktivisten gegen die Mobilitätsmesse IAA protestiert.

Aktivisten protestieren in München gegen IAA: Vollsperrung der A9 und fünf Kilometer Stau

Mitten im Berufsverkehr war die zentrale Autobahn in die Landeshauptstadt deshalb stadteinwärts komplett gesperrt. Das sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Zeitweise stand der Verkehr komplett, es bildete sich ein Rückstau von circa fünf Kilometern.

Die Umweltaktivisten kritisierten zu wenig politischen Willen für die Mobilitätswende: In der Nähe der Allianz-Arena spannten sie ein Banner über die Autobahn mit der Aufschrift „Gutes Leben für Alle = Mobilitätswende“ und „IAA = Klimahölle“. Mehrere Aktivisten klebten sich auf die Fahrbahn. Ein Unterstützer sagte: „Was wir brauchen, sind Städte für Menschen, statt Städte für Autos.“ (mit dpa)