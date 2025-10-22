Personen auf der Fahrbahn: Stau auf der A9 bei München

Icon Menü
München

Auf der Autobahn zwischen Kreuz München-Nord und Schwabing staut sich der Verkehr. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen.
Von Quirin Hönig
    • |
    • |
    • |
    Am Mittwochmorgen staut sich auf der A9 bei München der Verkehr.
    Am Mittwochmorgen staut sich auf der A9 bei München der Verkehr. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Autofahrerinnen und Autofahrer, die am Mittwochmorgen auf der A9 nach München fahren, müssen Geduld mitbringen. Weil ein Fahrstreifen blockiert ist und sich Personen auf der Fahrbahn befinden, gibt es einen Stau auf der Autobahn.

    Laut dem Portal Bayerninfo.de gibt es auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen München-Frankfurter Ring und der Ausfahrt München-Schwabing eine etwa 1,5 Kilometer lange Gefahrenstelle, bei der der rechte Fahrstreifen blockiert ist und Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn herrscht.

    Stau auf der A9: Rechte Fahrspur ist blockiert

    Deswegen staut sich der Verkehr auf der A9 zwischen Kreuz München-Nord und München-Frankfurter Ring für 5,5 Kilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 7 km/h. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von bis zu 47 Minuten rechnen.

    Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn neue Informationen vorliegen.

