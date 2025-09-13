Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Stau auf der A9 Richtung München: Autofahrer brauchen circa 30 Minuten länger

Verkehr

Stau auf der A9 in Richtung München: Autofahrer brauchen über 30 Minuten länger

Auf mehr als fünf Kilometer Stau und 30 Minuten mehr Fahrzeit müssen sich Autofahrer auf der A9 in Richtung München am Samstagvormittag einstellen.
Von Franziska Hubl
    • |
    • |
    • |
    Grund für den Stau ist eine Fahrbahnerneuerung.
    Grund für den Stau ist eine Fahrbahnerneuerung. Foto: Markus Lenhardt, dpa (Symbolbild)

    Wer am Samstagvormittag auf der A9 in Richtung München unterwegs ist, braucht viel Geduld: Zwischen Denkendorf und der Raststätte Köschinger Forst staut sich der Verkehr auf mehr als fünf Kilometern Länge. Bis zu 35 Minuten länger dauert es laut Verkehrsportal Bayerninfo.de auf der Strecke.

    Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt um 10:30 Uhr nur 9 Stundenkilometer.

    Sperrungen für Schwerlastverkehr bringen Verkehr zum Stocken

    Grund für die Behinderungen ist eine Sperrung für den Schwerlastverkehr auf Höhe der Raststätte Köschinger Forst. Diese hat bereits am Freitag für Stau gesorgt.

    Weil eine Fahrbahn erneuert wird, müssen alle Fahrzeuge mit mehr als drei Metern Breite den nächsten Rast- oder Parkplatz anfahren und können die A9 auf einer Länge von 0,6 Kilometern nicht wie gewohnt an der Stelle passieren. Das führt auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer zu Behinderungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden