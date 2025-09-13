Stau auf der A9 in Richtung München: Autofahrer brauchen über 30 Minuten länger

Wer am Samstagvormittag auf der A9 in Richtung München unterwegs ist, braucht viel Geduld: Zwischen Denkendorf und der Raststätte Köschinger Forst staut sich der Verkehr auf mehr als fünf Kilometern Länge. Bis zu 35 Minuten länger dauert es laut Verkehrsportal Bayerninfo.de auf der Strecke.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt um 10:30 Uhr nur 9 Stundenkilometer.

Sperrungen für Schwerlastverkehr bringen Verkehr zum Stocken

Grund für die Behinderungen ist eine Sperrung für den Schwerlastverkehr auf Höhe der Raststätte Köschinger Forst. Diese hat bereits am Freitag für Stau gesorgt.

Weil eine Fahrbahn erneuert wird, müssen alle Fahrzeuge mit mehr als drei Metern Breite den nächsten Rast- oder Parkplatz anfahren und können die A9 auf einer Länge von 0,6 Kilometern nicht wie gewohnt an der Stelle passieren. Das führt auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer zu Behinderungen.