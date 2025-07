Nach Stau auf der A99 bei München: Schleichen auf der A8 Richtung Stuttgart

München ist für seine Stau-Gefahr bekannt, hier kommt es öfter zu stockendem Verkehr. Auch am Mittwoch, 16. April, müssen Autofahrerinnen und Autofahrer teils Geduld mitbringen, wie die Karte des bayerischen Verkehrsministeriums zeigte.

A8 München Richtung Stuttgart, Höhe Adelzhausen/Friedberg

Auf etwa 4,5 km fahren die Autofahrerinnen und Autofahrer gegen Mittag auf der A8 zwischen Adelzhausen und Friedberg mit etwa 10 km/h Stunde in einer Kolonne hintereinander her. Der Zeitverlust beträgt in etwa eine halbe Stunde, hier ist Geduld angesagt.

München ist für seine Stau-Gefahr bekannt

A8 München Richtung Stuttgart, Höhe Odelzhausen/Adelzhausen

Zwischen Odelzhausen und Adelzhauser Berg-Nord, bildete sich gegen 9 Uhr ein 3 km langer Stau. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h schleichen die Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Autobahn. Dieser löste sich bis Mittag wieder auf, doch an dieser Stelle ist den Tag über mit weiteren Verzögerungen zu rechnen. Sowohl der rechte als auch der mittlere Fahrstreifen sind bis 13/14 Uhr gesperrt, wie der Staumelder für Bayern angibt. Eine Baustelle zieht sich über eine Länge von knapp 7 km.

Stau auf der A99: Autobahnring München, München-Süd-West Richtung München-Nord

Zwischen dem Kreuz München-West und dem Dreieck München-Allach staut es sich auf über zwei Kilometer. Waren die Autofahrerinnen und Autofahrer anfangs gegen 7 Uhr noch mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 32 km/h unterwegs, liegt diese gegen 8 Uhr nur bei 18 km/h. Der Zeitverlust hat sich von bis zu 4 auf bis zu 7 Minuten erhöht. Damit erreichte die Verzögerung ihren Höhepunkt, gegen 9 Uhr entspannte sich die Lage wieder so weit, dass die Staumeldung aufgehoben wurde.

A99 München-Eschenried Richtung München-Nord

Auch zwischen der Überleitung Dreieck München/Eschenried und A99, Tunnel Allach, kommt es zu stockendem Verkehr. Immerhin sind die Autos mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 39 km/h unterwegs und es gibt einen Zeitverlust von bis zu 4 Minuten. Doch auch auf diesem Abschnitt der A99 wurde um etwa 9 Uhr keine Verzögerung mehr gemeldet.

Mehrere Staumeldung auf der A99 sind schon aufgehoben

A99 München-Süd Richtung München-Nord zwischen Kirchheim und Aschheim/Ismaning

Hier besteht die Gefahr seit etwa 7 Uhr nicht mehr. Aufgrund eines größeren toten Tiers auf der Fahrbahn wurde eine Staumeldung herausgegeben.

Trotz dieser lästigen Warterei ist das Auto nach wie vor eines der beliebtesten Verkehrsmittel der Deutschen. In der jährlichen Mobilitätsumfrage der HUK Coburg hat das Auto im Vergleich zu den Vorjahren sogar noch einmal an Beliebtheit gewonnen: 75 Prozent der 4.222 Teilnehmer nannten das Auto als das von ihnen für die nächsten Jahre bevorzugte Verkehrsmittel. Das waren drei Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr und erheblich mehr als während der Corona-Pandemie, während derer die Werte zeitweise unter 70 Prozent gesackt waren.

So fahren auch viele Menschen mit dem Auto in den Urlaub. Rund um das lange Osterwochenende rechnet der ADAC mit der ersten großen Reisewelle des Jahres. Mit Ausnahme von Hamburg sind rund um die Feiertage in allen Bundesländern Ferien, was viele Menschen für Urlaube, Verwandtschaftsbesuche oder Kurztrips nutzen dürften. Viel wird überall auf den Straßen los sein, doch auf bestimmten Strecken dürfte die Staulage besonders angespannt sein.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald neue Informationen eintreffen.