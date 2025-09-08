Icon Menü
Stau auf dieser wichtigen Straße in Richtung München

Verkehr

Derzeit herrscht Stau auf dieser wichtigen Straße nach München

Achtung, Autofahrer: Am Donnerstagmorgen dauert es auf einer wichtigen Verkehrsader in Richtung München länger. Das müssen Sie nun wissen.
Von Manuela Müller
    Zwischen Adelzhauser Berg-Süd und Odelzhausen herrscht Stau.
    Zwischen Adelzhauser Berg-Süd und Odelzhausen herrscht Stau. Foto: Roberto Pfeil, dpa (Symbolbild)

    Autofahrer, die am Donnerstagmorgen in Richtung München unterwegs sind, benötigen etwas mehr Zeit. Besonders, wenn sie auf der A8, von Stuttgart kommend, unterwegs sind.

    Denn Verkehrsdienste melden am frühen Morgen, dass es sich dort - zwischen Adelzhauser Berg-Süd und Odelzhausen - staut. Und zwar über mehrere Kilometer, für die Autofahrer demnach einige Minuten mehr Zeit benötigen.

    Stau auf A8 bei Adelzhausen Richtung München: Das ist der Grund

    Grund für den Stau auf der A8 ist laut Bayerninfo eine ungesicherte Unfallstelle. In der Folge sei der Standstreifen blockiert. Das stimmt auch mit der neuesten Meldung des ADAC überein.

    Im Augsburger Raum sind die großen Verkehrsadern sonst bislang frei, ebenso haben sich in und um München gegen 7 Uhr morgens noch keine größeren Staus gebildet. Für gewöhnlich setzen diese aber mit zunehmendem Berufsverkehr ein.

    Auf der A8 bei Dasing prallte im Übrigen jüngst ein Auto gegen die Betonleitwand, weil ein BMW-Fahrer die Spur verlässt. Der Mann fährt weiter, wird aber später ermittelt. Außerdem erfassen die Beamten bei einer Kontrollaktion kürzlich mehr als 2500 Raser-Fälle auf der A8. Für mehr als 60 Fahrer sind die Konsequenzen erheblich.

