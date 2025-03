Nach Unfällen Staus auf der A8 am Dienstagmorgen

Am Dienstagmorgen staut es sich auf der A8 gleich doppelt: Sowohl am Kreuz Eschenried als auch an der Anschlussstelle Adelzhausen ist die Fahrbahn in Richtung München teils blockiert. Die Folge ist ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilt, laufen derzeit erste Maßnahmen, um die Unfallstelle zu sichern und den Verkehr sicher durchzuleiten. Informationen zu den Unfallhergängen lägen noch nicht vor, auch gebe es keine Informationen zu möglichen Verletzten oder Sachschäden.