Bierlaster verliert bei Zusammenstoß Ladung auf A3

Ein Bierlaster hat auf der Autobahn 3 bei Würzburg bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen Teile seiner Ladung verloren. Zwei von drei Spuren mussten gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Verkehr staute sich am Morgen auf mehrere Kilometer.

Laut Sprecher wollte ein Lastwagenfahrer zu einer Raststätte an der Autobahn fahren. Allerdings habe ein anderer Laster in der Einfahrt gestanden, weswegen der Fahrer sein Fahrzeug zurücksetzen und wieder auf die Autobahn fahren wollte. Dabei sei sein Lkw mit dem vorbeifahrenden Bierlaster zusammengestoßen. Verletzt wurde laut dem Sprecher niemand. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten zunächst an.