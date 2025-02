Staus zum Beginn der Faschingsferien in Bayern erwartet

In der kommenden Woche (3. bis 7. März) bleiben die Schulen in Bayern wegen der Faschingsferien geschlossen. Das heißt auch: Spätestens ab Samstag machen sich viele Menschen im Freistaat auf den Weg in den Urlaub. Das wird sich auch auf den bayerischen Autobahnen und Bundesstraßen bemerkbar machen. Der ADAC rechnet zum Beginn der Faschingsferien deshalb mit Staus.

Stau zu Fasching in Bayern: Routen Richtung Süden anfällig

Vor allem auf den Routen Richtung Süden erwartet der Automobil-Club vermehrt Engpässe, zudem auf dem Weg in die Berge und von dort zurück. Denn in Bayern und Teilen Baden-Württembergs beginnen nicht nur die einwöchigen Faschingsferien, auch die Wintersport-Saison erreicht Anfang März ihren Höhepunkt. „Es sind jetzt viele Tagesskifahrende und Pistenfans, die nicht an Ferientermine gebunden sind, unterwegs“, heißt es beim ADAC.

Deshalb könnte es am ersten März-Wochenende (28. Februar sowie 1. und 2. März) besonders voll werden auf den Straßen, die zu den Alpen hin beziehungsweise von ihnen weg führen. Auch Routen zu den deutschen Mittelgebirgen könnten betroffen sein. Wie der ADAC mitteilt, sind vor allem die Vormittags- und Abendstunden am Samstag und Sonntag betroffen.

Faschingsferien in Bayern: Auf diesen Straßen rechnet der ADAC mit Stau

Die Lage auf den Autobahnen dürfte sich, so haben es die Vorjahre gezeigt, aber bereits am Freitag, den 28. Februar, zuspitzen – und dann mindestens über das Wochenende anhalten. Eine erhöhte Staugefahr sieht der ADAC unter anderem auf folgenden Strecken und Straßen in und um Bayern:

A99 Ostumfahrung München

A8 München – Salzburg

Inntalautobahn A93 Rosenheim – Kiefersfelden

Fernpass Füssen/Reutte

Brennerautobahn A13 (Österreich)

A3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

A6 Heilbronn – Nürnberg

A7 Würzburg – Ulm – Füssen

A9 Nürnberg – München

A96 München – Lindau

A95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

Baustellen auf bayerischen Autobahnen sind zusätzliche Staugefahr

Zusätzlich, so erklärt der ADAC, erhöhen zahlreiche Baustellen in Bayern die Gefahr für Staus oder zähfließenden Verkehr. Das gilt auch für die Brennerautobahn A13 in Tirol, wo die baufällige Luegbrücke bis zum Beginn der Neuerrichtung nur einspurig befahrbar ist. Die Verantwortlichen hätten jedoch angekündigt, den Verkehr Richtung Süden am ersten Märzwochenende zweispurig zuzulassen und zu Ferienende die entgegengesetzte Fahrbahn für zwei Spuren zu öffnen.

Da es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zum Wochenende hin wieder kälter werden soll und es zu örtlichen Schneefällen und Glätte kommen kann, gilt hier zusätzliche Vorsicht für alle Autofahrerinnen und Autofahrer. Schwierige Bedingungen auf den Straßen könnten zusätzlich dazu führen, dass sich Reisende auf längere Fahrtzeiten einstellen müssen.