Stau nach Unfall mit sechs Fahrzeugen auf der A96

Auf der A96 Richtung Lindau hat es am Sonntag, 28. September, einen Unfall zwischen Schöffelding und Landsberg am Lech-Ost gegeben. Wie das Portal Bayerninfo.de berichtete, waren sechs Fahrzeuge beteiligt. Was genau passiert ist, ist bislang unbekannt.
Unfall auf der A96: So lange müssen Autofahrer warten
Der Unfall hat Auswirkungen auf den Verkehr: Derzeit staut sich dieser auf der Strecke auf etwa fünf Kilometern. Es kommt zu einem Zeitverlust von etwa 30 Minuten.
