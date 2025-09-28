Stau nach Unfall mit sechs Fahrzeugen auf der A96

Auf der A96 Richtung Lindau hat es am Sonntag, 28. September, einen Unfall zwischen Schöffelding und Landsberg am Lech-Ost gegeben. Wie das Portal Bayerninfo.de berichtete, waren sechs Fahrzeuge beteiligt. Was genau passiert ist, ist bislang unbekannt.

Unfall auf der A96: So lange müssen Autofahrer warten

Der Unfall hat Auswirkungen auf den Verkehr: Derzeit staut sich dieser auf der Strecke auf etwa fünf Kilometern. Es kommt zu einem Zeitverlust von etwa 30 Minuten.