Stau nach Unfall auf der A96 mit sechs Fahrzeugen

Verkehr

Stau nach Unfall mit sechs Fahrzeugen auf der A96

Nach einem Unfall auf der A96 müssen Verkehrsteilnehmer zwischen Schöffelding und Landsberg am Lech-Ost Geduld mitbringen.
Von Franziska Hubl
    Ein Unfall auf der A96 verursacht am Sonntagmittag einen Stau.
    Ein Unfall auf der A96 verursacht am Sonntagmittag einen Stau. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Auf der A96 Richtung Lindau hat es am Sonntag, 28. September, einen Unfall zwischen Schöffelding und Landsberg am Lech-Ost gegeben. Wie das Portal Bayerninfo.de berichtete, waren sechs Fahrzeuge beteiligt. Was genau passiert ist, ist bislang unbekannt.

    Unfall auf der A96: So lange müssen Autofahrer warten

    Der Unfall hat Auswirkungen auf den Verkehr: Derzeit staut sich dieser auf der Strecke auf etwa fünf Kilometern. Es kommt zu einem Zeitverlust von etwa 30 Minuten.

