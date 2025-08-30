Blechlawine auf dem Fernpass und am Grenztunnel: Wo müssen Autofahrer aktuell warten?

Während Schülerinnen und Schüler aus Bayern und demnach aus dem Allgäu noch zwei Wochen die Sommerferien genießen dürfen, geht die Schule für Kinder aus Hamburg, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern nach diesem Wochenende wieder los.

Das heißt: Rückreiseverkehr und Staugefahr in und um das Allgäu herum. An mehreren Stellen dauert es aber auch in den Süden länger.

Stau im und um das Allgäu aktuell

Wir geben das komplette Wochenende den Überblick: Brenner, Fernpass, Tauern-Autobahn, A7, A96, B19 und B12 - wo staut es sich aktuell im Allgäu und wo benötigen Autofahrer aus Österreich, Italien und Kroatien besonders viel Geduld?

A7 Grenztunnel: Südwärts müssen Autofahrer laut Bayerninfo.de vor dem Grenztunnel mit mindestens 30 Minuten Zeitverlust rechnen. In Richtung Füssen/Kempten etwa 20 Minuten Wartezeit.

A7 : Stockender Verkehr am Dreieck Memmingen in Richtung Norden.

A96 : Freie Fahrt.

Fernpass : Stockender Verkehr sowohl in Fahrtrichtung Süden als auch in Richtung Norden. Vor Leermoos bildet sich nordwärts Stau.

Brenner : Südwärts dauert es laut der Asfinag von Innsbruck über den Brenner rund 45 Minuten länger. Dazu kommen starke Verzögerungen im Bereich Bozen. In Richtung Fernpass Füssen/Allgäu stockender Verkehr - Wartezeit etwa 20 Minuten. Gut zu wissen: Diese Alternativen gibt es zur Brenner-Route.

Tauernautobahn : Stau auf der Tauernautobahn in Richtung Süden. Zeitverlust mindestens eine Stunde. Südwärts stockender Verkehr.

B12 : Freie Fahrt. Ausgenommen die Baustelle zwischen Wildpoldsried und Kempten. Hier müssen Autofahrer der Umleitung folgen .

B19 : Freie Fahrt. ( Stand 30. August 2025 / 13.45 Uhr )

Größte Staugefahr am Wochenende: ADAC rät zum Ausweichen auf andere Tage

Laut adac.de sind die schlimmsten Staus heute (30. August) und morgen (31. August) am Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Wer bei seiner Reiseplanung flexibel ist, soll auf einen anderen Reisetag ausweichen oder Alternativrouten einplanen, rät der ADAC.

Staustrecken in Deutschland

A3 Köln – Frankfurt, Würzburg – Nürnberg und Passau – Linz

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover und Füssen/Reutte – Würzburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg

A81 Singen – Stuttgart – Heilbronn

A93 Kufstein – Inntaldreieck

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

Dazu kommen die stauträchtigen Strecken Brenner, Tauernautobahn und Fernpass.