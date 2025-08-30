Ferien-Rückreise durch Bayern - wo gibt es aktuell Stau?

Während Schülerinnen und Schüler aus Bayern noch zwei Wochen die Sommerferien genießen dürfen, geht die Schule für Kinder aus Hamburg, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern nach diesem Wochenende wieder los.
Das heißt: Rückreiseverkehr und Staugefahr in und um das Allgäu herum. An mehreren Stellen dauert es aber auch in den Süden länger.
Stau im und um das Allgäu aktuell
Wir geben das komplette Wochenende den Überblick: Brenner, Fernpass, Tauern-Autobahn, A7, A96, B19 und B12 - wo staut es sich aktuell im Allgäu und wo benötigen Autofahrer aus Österreich, Italien und Kroatien besonders viel Geduld?
- A7 Grenztunnel: Aktuell nur wenig Verzögerung nordwärts wie südwärts.
- A7: Freie Fahrt Richtung Norden.
- A96: Freie Fahrt.
- Fernpass: Freie Fahrt.
- Brenner: Südwärts freie Fahrt. In Richtung Innsbruck/Deutschland rund 25 Minuten Verzögerung laut ASFINAG. Gut zu wissen: Diese Alternativen gibt es zur Brenner-Route.
- Tauernautobahn: Die Verkehrslage hat sich entspannt. Zwischen Golling und Puch/Urstein noch Kolonnenverkehr,
- B12: Freie Fahrt. Ausgenommen die Baustelle zwischen Wildpoldsried und Kempten. Hier müssen Autofahrer der Umleitung folgen.
- B19: Freie Fahrt. (Stand 31. August 2025 / 9 Uhr)
Größte Staugefahr am Wochenende: ADAC rät zum Ausweichen auf andere Tage
Laut adac.de sind die schlimmsten Staus am Samstag (30. August) und heute (31. August) am Sonntagnachmittag zu erwarten. Wer bei seiner Reiseplanung flexibel ist, soll auf einen anderen Reisetag ausweichen oder Alternativrouten einplanen, rät der ADAC.
Staustrecken in Deutschland
- A3 Köln – Frankfurt, Würzburg – Nürnberg und Passau – Linz
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A7 Hamburg – Hannover und Füssen/Reutte – Würzburg
- A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
- A9 München – Nürnberg
- A81 Singen – Stuttgart – Heilbronn
- A93 Kufstein – Inntaldreieck
- A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
- A96 München – Lindau
- A99 Umfahrung München
Dazu kommen die stauträchtigen Strecken Brenner, Tauernautobahn und Fernpass.
