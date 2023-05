ADAC rechnet mit langen Staus zu Christi Himmelfahrt

Viele starten wegen des Feiertags am Donnerstag bereits am Mittwoch in ein langes Wochenende. Wer mit dem Auto verreisen möchte, sollte viel Zeit einplanen – denn es drohen lange Staus.

Wer am langen Christi-Himmelfahrt-Wochenende mit dem Auto verreisen möchte, sollte viel Geduld mitbringen. Starker Reise- und Ausflugsverkehr sowie mehr als 1200 Baustellen führen laut dem ADAC zu zahlreichen Staus. Betroffen sind insbesondere die Ballungsraumautobahnen, die Straßen in die Naherholungsgebiete, an die Küste und in die Berge.

ADAC erwartet erste Staus am Mittwoch

Weil das Wochenende für viele schon am Mittwochnachmittag – einen Tag vor dem bundesweiten Feiertag Christi Himmelfahrt – startet, erwartet der ADAC bereits am Nachmittag von etwa 13 bis 19 Uhr die erste Stauspitze. In den Bundesländern Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der Tag nach dem Feiertag, Freitag, offiziell schulfrei. Auch Urlauber aus Hamburg und Sachsen-Anhalt sind unterwegs. In beiden Bundesländern enden die einwöchigen Ferien.

Den Höhepunkt der Rückreisewelle erwartet der ADAC am Sonntagnachmittag bis zum Abend. Freitag und Samstag soll es hingegen relativ ruhig auf den Fernstraßen werden. Im Jahr 2022 war der Tag vor Christi Himmelfahrt der zweitstaureichste Tag des Jahres.

Staus am langen Wochenende: Hier ist besonders viel Verkehr

Nach Angaben des ADAC soll die Staugefahr auf diesen Autobahnen besonders hoch sein:

Fernstraßen zur und von der Küste

Großräume Hamburg , Berlin , Köln , Frankfurt , Stuttgart , München

, , , , , A1 Köln – Bremen – Hamburg – Lübeck

– – – A2 Berlin – Hannover – Dortmund

– – A3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

– – – A4 Kirchheimer Dreieck– Erfurt – Chemnitz – Dresden

– – A5 Hattenbacher Dreieck– Darmstadt – Karlsruhe

– A6 Heilbronn – Nürnberg

– A7 Hamburg – Hannover und Würzburg –Füssen/ Reutte

– und –Füssen/ A7 Hamburg – Flensburg

– A8 Stuttgart – München – Salzburg

– – A9 München – Nürnberg

– A10 Berliner Ring

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

– – A81 Stuttgart –Singen

–Singen A93 Inntaldreieck– Kufstein

A95/ B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

– A99 Autobahnring München

ADAC erwartet auch Staus in Österreich und der Schweiz

Auch in Österreich und der Schweiz ist Christi Himmelfahrt ein Feiertag. Das dürfte sich insbesondere auf den Zufahrtsstraßen der Ausflugsregionen im untergeordneten Straßennetz der Alpenländer bemerkbar machen – etwa in Österreich die Kärntner Seen, das Salzkammergut, der Neusiedlersee und die Erholungsgebiete der Schweizer Kantone Tessin und Wallis. Etwas längere Fahrzeiten gilt es auch auf der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route einzuplanen. Die Aufenthalte an den Grenzen bei der Ein- und Ausreise dürften 30 Minuten nicht übersteigen.