Steffen Stockinger: Vom Pflegefall zum Lebenskämpfer – Die Herausforderungen der 24-Stunden-Betreuung

Pflege

„80 bis 90 Prozent werden schwarz in Deutschland vermittelt“: Wenn Hilfe rund um die Uhr nötig ist

Ein Wespenstich macht Steffen Stockinger mit 35 zum Pflegefall. Er kämpft sich zurück ins Leben. Betreuerinnen aus dem Ausland helfen – doch das Modell ist umstritten.
Von Daniela Hungbaur
    Steffen Stockinger war vor zehn Jahren ein Pflegefall. Er kämpfte sich erfolgreich zurück ins Leben. Doch noch braucht er rund um die Uhr etwas Unterstützung. Kristina Maljkovic ist immer einen Monat für ihn da. Dann fährt sie wieder zurück nach Kroatien. Ein Betreuungsmodell, das weit verbreitet ist in Deutschland.
    Eine Wespe. Ein Stich. Und nichts ist mehr, wie es war. Steffen Stockinger ist 35 Jahre alt und verheiratet. Vor wenigen Monaten ist Tochter Hannah auf die Welt gekommen. Beruflich läuft es gut für den studierten Diplom-Kaufmann. Er ist Niederlassungsleiter in einer Personalvermittlungsfirma. An diesem Nachmittag des 18. Juli 2015 kann er Beruf und private Passion perfekt verbinden: Der leidenschaftliche Fußballer ist als Sponsor auf einem Sommersportfest in Augsburg eingeladen. Er fiebert als Zuschauer bei einem Fußballspiel mit. Plötzlich spürt er den Stich im Oberarm. Sagt zu seinem Freund Ingo: „Mist! Jetzt hat mich was gestochen.“ Gedanken macht er sich zunächst keine. Er ist schon öfter gestochen worden. Doch nach wenigen Minuten sagt er: „Du Ingo, mir wird irgendwie komisch.“ Am Rand des Sportplatzes steht ein Rettungswagen. Doch bis dahin schafft es Stockinger gar nicht mehr. Schon auf dem Weg dorthin bricht er zusammen, wird ohnmächtig.

